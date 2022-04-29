薰衣草森林繡球花節！千株繡球「五大景點」跟著復古動物一起開Party 

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圖／薰衣草森林提供
圖／薰衣草森林提供

薰衣草森林4到6月繡球花大賞在尖石店、新社店盛大登場，今年以「繡球花賞—復古動物派對」為主題，邀請吹著薩克斯風的悶騷熊、穿著典雅洋裝的花心鹿、最會變魔術的魔術兔和頭戴藝術家帽的畫家鳥在森林大開Party，旅人與復古動物一起開派對，同時沉浸在被繡球花包圍的絕美花景中，期間更有新一季設計五大拍照景點讓旅人與森林共舞。

▲森林繡球滿園花景；圖／薰衣草森林提供
▲森林繡球滿園花景；圖／薰衣草森林提供

千株藍紫色繡球綻放森林

初夏時分，全台追繡球，薰衣草森林打造自然美學與環境共融的獨特場景，以浪漫滿分的千株藍紫色繡球花迎接旅人。在這裡不僅可以沉浸在夢幻場景中，還能體驗園區各項充滿儀式感的設施，比如掬一杓花手水舍的山泉，洗去城市煩擾，讓心情沉澱，為接下來的旅程換上不同心境，或輕輕按下淨身儀式平台的按鈕，感受薰衣草噴霧從天而降的清新氣息，讓疲憊與壓力得到舒緩，而這些儀式也將幫助旅人打開五感體驗，發現森林每一隅細緻的美。

5大不能錯過的裝置藝術

除了繡球花景之外，園區搭上復古風潮，原本給人療癒印象的萌癒動物換上復古裝，其中最特別的是每一項裝置藝術都暗藏小小測驗，邀請旅人跟著指引找到自己的個性與哪隻動物最相像，增加體驗的趣味性。森林動物已在園區不同角落等待旅人們造訪，場景絕對讓人眼睛為之一亮、讓手機拍不停，趕快去找一找跟牠們合照吧。

▲尖石店三小屋前繡球花景；圖／薰衣草森林提供
▲尖石店三小屋前繡球花景；圖／薰衣草森林提供

裝置藝術地點：尖石店：三小屋、鞦韆、咖啡館前、峽谷山框(油羅溪谷棧道)、秘密花園
新社店：森林島嶼、紫丘、花田、旋轉木馬、肖楠之境

在森林做甜點 滿足你動動手的慾望

來搓兩串可愛的花見熊糰子跟DIY小花塔甜點吧！今年薰衣草森林和自己做聯名合作，帶來為期兩個月的手作體驗活動，邀請旅人和三五好友相聚，在森林揉揉又捏捏，發揮創意做甜點！除了手作體驗活動讓大小朋友玩得盡興之外，5月還與MINI市集共同打造好玩又好逛的繡球花節夏日市集活動，為創業者打造夢想舞台。

繡球花節更推出應景主廚套餐：果香搖滾烤肋排、臉紅紅番茄湯。烤肋排搭配酸甜水果乳酪佐墨西哥烤餅，絕對是派對中的經典美食，湯品則用新鮮番茄熬製而成，吃得到自然鮮甜的味道，讓相聚因美味更令人無限回味。

▲花手水舍體驗裝置，掬一杓山泉，洗去城市煩擾；圖／薰衣草森林提供
▲花手水舍體驗裝置，掬一杓山泉，洗去城市煩擾；圖／薰衣草森林提供

▲日式糰子DIY，一起在森林揉揉捏捏，做個圓圓QQ的甜點(新社店限定)；圖／薰衣草森林提供
▲日式糰子DIY，一起在森林揉揉捏捏，做個圓圓QQ的甜點(新社店限定)；圖／薰衣草森林提供

活動一：DIY-花見熊糰子(新社店限定)日式糰子DIY，一起在森林揉揉捏捏，做個圓圓QQ的甜點
時間：4/1-4/30

▲DIY柔情小花塔，用一束甜蜜，抹上幸福時光，畫一朵小花，送給最重視的人(新社、尖石同步推出)；圖／薰衣草森林提供
▲DIY柔情小花塔，用一束甜蜜，抹上幸福時光，畫一朵小花，送給最重視的人(新社、尖石同步推出)；圖／薰衣草森林提供

活動二：DIY-柔情小花塔用一束甜蜜，抹上幸福時光，畫一朵小花，送給最重視的人
時間：5/1-5/31

▲繡球花節季節限定主廚套餐；圖／薰衣草森林提供
▲繡球花節季節限定主廚套餐；圖／薰衣草森林提供

▲尖石店祕密花園造景；圖／薰衣草森林提供
▲尖石店祕密花園造景；圖／薰衣草森林提供

活動三：繡球花節夏日市集(新社店限定)
時間：5/21-5/22

初夏之旅今年必追絕美繡球花節就在薰衣草森林，森林系奢華復古搭上絕美系繡球花景，自然、復古、清新的萌療復古動物派對，最適合旅人、情侶及親子旅遊，快來沉浸體驗被繡球花團團圍繞的夢幻時刻吧。

▲尖石森林咖啡館，在這裡可以享用美味餐點；圖／薰衣草森林提供
▲尖石森林咖啡館，在這裡可以享用美味餐點；圖／薰衣草森林提供

▲尖石店鞦韆造景；圖／薰衣草森林提供
▲尖石店鞦韆造景；圖／薰衣草森林提供

▲淨身儀式體驗裝置，輕輕按下按鈕，薰衣草噴霧從天而降，舒緩疲憊與壓力；圖／薰衣草森林提供
▲淨身儀式體驗裝置，輕輕按下按鈕，薰衣草噴霧從天而降，舒緩疲憊與壓力；圖／薰衣草森林提供

▲森林繡球滿園花景；圖／薰衣草森林提
▲森林繡球滿園花景；圖／薰衣草森林提

主題：繡球花賞 復古動物派對
日期：即日起至6/19(日)
地點：
新社店：台中市新社區中興街20號，電話：(04)2593-1066
尖石店：新竹縣尖石鄉嘉樂村嘉樂129號，電話：(03)584-2013

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DIY 派對 甜點

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