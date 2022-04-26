遊馬祖半天遭匡列！ Youtuber拍攝旅遊影片 慘變隔離紀錄
本土疫情持續延燒，隨著匡列人數不斷飆升，有人分享出遊被匡列的慘痛經驗。Youtuber「胖子安迪」前往馬祖旅遊三天兩夜行，本月20日搭飛機到馬祖旅行，只玩了半天都還沒看到「藍眼淚」，就接獲疫調人員通知同班飛機上有人確診，當晚即被載到防疫旅館，展開10天隔離生活，沒想到想拍旅遊影片紀錄，竟成了拍攝隔離記錄。
第一次踏上馬祖的Youtuber「胖子安迪」，興奮地用影像紀錄著，預備朝聖馬祖巨神像，親自走一趟備戰坑道，還要欣賞動人心弦的馬祖藍眼淚。完全沒有想到三天兩夜的馬祖旅遊計畫，只玩了半天就被迫中斷。遭匡列的胖子安迪說，「看著馬祖群組分享說哪裡有藍眼淚，我們都不能出門，然後剛好這兩天藍眼淚是爆炸量，我們都只能待在旅館，完全看不到。」
20號中午安迪一行人抵達馬祖，晚上接到疫調人員電話，說飛機上有確診者，緊急收拾大包小包行李，坐上救護車，當晚就從民宿被載到防疫旅館，展開10天的隔離，接下來行程只得全部取消。
從後續的馬祖開箱影片，安迪提到隔離旅館是政府安排的，隔離旅館費用是自己要付錢的，但他願意承擔旅遊風險，且聲明自已不是確診者。但仍一邊拍片苦中作樂，還跟網友分享了隔離物資、紀錄了防疫旅館送來的早餐是馬祖傳統美食鼎邊糊，只能無奈苦笑滿心期待的離島旅行，竟變成隔離初體驗！
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