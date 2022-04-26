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真的沒騙人！入住晶華酒店「送12,990元三星手機」　再享Buffet買1送1與免費升等

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／台北晶華酒店提供 圖／君品酒店官網
圖左／台北晶華酒店提供 圖／君品酒店官網

頂級五星飯店「台北晶華酒店」與「台北君品酒店」分別與台灣三星合作超狂優惠入住方案，只要訂購指定方案，直接送價值12,990元的Samsung Galaxy M53 5G全新手機一支，其他還搭配Buffet享買1送1與平日住宿免費升等房型等超值優惠，一起來瞧瞧吧！

圖／台北晶華酒店提供
圖／台北晶華酒店提供

作為台北五星指標型飯店「台北晶華酒店」與「台北君品酒店」，過去常常為許多旅客與商業入住所用。首先台北晶華酒店即日預訂5月6日的入住時間，可享有「晶華機+酒自由行」住宿優惠，雙人入住12坪精緻客房（每晚一房要價9999元起），馬上能獲贈價值高達12,990元的SAMSUNG Galaxy M53 5G手機一支，不僅如此，此方案還有栢麗廳Buffet早餐買1送1與以及平日入住（限制週一至週四）房型免費升等優惠。

圖／君品酒店官網
圖／君品酒店官網

圖／君品酒店官網
圖／君品酒店官網

至於君品酒店與台灣三星首次攜手推出「OO我愛您！三星閃耀」住房專案，一樣訂購此專案入住直接送最新上市的「SAMSUNG Galaxy M53 5G」手機1支，專案內容包含體驗高雅浪漫的「套房」，享受貴賓廳「翰林軒」的專屬禮遇，悠閒品嘗咖啡及茶點，度過午後愜意時光，翌日於雲軒西餐廳享用「繽紛自助式早餐」2客，再贈甜蜜獻禮「心型戚風蛋糕」及「鮮乳坊玻妞優格飲」2瓶，專寵優惠價10,520元起，此專案限量50組，每人限訂2組喔。更多好康請上官網查詢。

圖／台灣三星官網
圖／台灣三星官網

圖／台灣三星官網
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晶華酒店 Buffet

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