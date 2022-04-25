入住送快篩！「礁溪寒沐酒店」長住7天每日爽吃Buffet，再免費送下午茶

入住星級飯店送快篩！礁溪寒沐酒店推出為宜蘭加油的「安心長住」住房專案，一人一室還能擁有頂級席夢思睡床與獨立溫泉池，更狂的是入住此方案馬上免費獲得「安心防疫禮包」，直接送兩劑快篩劑、口罩與口罩套等統統都有，有防疫需求的消費者快即刻下訂預約囉。

圖／礁溪寒沐酒店提供

防疫新思維，日前政策已朝向與病毒共存的方向防疫，並採取居家檢疫與居家照護的方式保護自己與家人。因此頂級「礁溪寒沐酒店」特地推出「安心長住」住房專案，即日起至6月30日止，只要宜蘭縣民入住乘風居7天以上，不分平假日每人每晚優惠價5,299元(已包含15.5%的政府稅與服務費)。

在飲食上，每日提供MU TABLE早餐Buffet，天天還有再加碼祭出午茶2選1，消費者可任選擇大啖MU TABLE自助餐的下午茶，若加購其他客房餐飲房客直接享85折優惠；在住宿上，能一人獨享頂級的席夢思睡床與獨立的溫泉浴池，還特地裝設任天堂機台，防疫之餘還能增添長住樂趣。

圖／礁溪寒沐酒店提供

圖／礁溪寒沐酒店提供

不過更狂的是入住此方案，每人可免費獲得「安心防疫禮包」一組，包含口罩7片、口罩套、酒精棉片與最近瘋狂缺貨的「兩劑快篩劑」，若是有此需求的消費者務必手刀訂購。值得一提的是，礁溪寒沐酒店非專職防疫旅館，故「安心長住」住房專案不適用於居家隔離貴賓入住，且僅限宜蘭縣民入住才享有此優惠。

更多詳情請上官網：www.muhotels.com

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