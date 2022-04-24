五倍券＆國旅券最後倒數！北部飯店「晚鳥優惠」精選　4.7折住萬豪、喜來登與晶華買1送1

手上還有五倍券跟國旅券不知道用在哪？快看這篇！精選台北萬豪酒店、台北喜來登大飯店、新竹豐邑喜來登、台北晶華酒店、大板根森林溫泉酒店、台北時代寓所等住宿優惠，別錯過倒數的晚鳥折扣囉！

圖／台北萬豪酒店官網

台北萬豪酒店：五倍券不限面額「住房4.7折」送2客早餐

「Double 5000」住房專案，需在4/30前預訂及入住，必需使用至少一張實體五倍券(或台北熊好住宿券/國旅券)，每晚房價5000元（含稅、服務費），等於有「不限面額住房4.7折」，可入住保證能看到台北101景觀的客房、再送免費早餐2客、免費使用健身房、享受高空戶外游泳池、客房內免費WIFI、每房每晚提供一台車免費停車位，每晚額外再送Marriott Bonvoy萬豪旅享家點數5000點等等附加優惠。付5000賺5000完全回本！

圖／台北喜來登大飯店官網

台北喜來登大飯店：五倍券不限面額「買1晚送1晚」

4月30日前端出「五倍再翻倍」振興晚鳥優惠，持不限面額五倍券入住，就能用5000元的優惠價享「舒適客房買1晚送1晚」，等於一晚只需2500元，同時還能使用三溫暖、露天泳池、健身房，更能無限暢看房內付費電影。此專案還會加贈「寒舍APP住宿抵用金5000元」以及「十二廚自助早餐買一送一」，可於下次入住飯店時折抵。

圖／新竹豐邑喜來登官網

新竹豐邑喜來登：滿千送千，最高回饋5千元！

推出紙本振興券最終加碼至4/30，使用紙本五倍券或國旅券，入住指定住房專案，每折抵1000元，即贈1000元餐飲抵用券，每房最高可回饋5000元；新竹喜來登今年歡慶12週年，嘉年華活動加碼，到旗下指定餐廳消費每滿1000，即可獲得抽獎券乙張，每週抽出豪華客房住宿券1張、千元餐飲抵用券10張及東森自然美肽水光修護舒敏護理課程券12張。

圖／台北晶華酒店官網

台北晶華酒店：「振興入住1+1」、最高回饋近65折

客房住宿規劃「振興入住1+1」專案，持不限面額之五倍券入住，就能以5000元享有精緻客房買一晚送一晚，等於一晚只需2500元，再享栢麗廳自助早餐買一送一。或是使用「振興消費．千元Fun送」專案，消費者持任一面額的五倍券至餐廳消費或住宿，即可獲得2張500元的「晶華美食到你家」電子折扣券，憑券可享有餐飲、客房、精選備品以及美食外帶等商品的消費折抵，最高回饋近65折！

圖／大板根森林溫泉酒店官網

大板根森林溫泉酒店：「不限面額」一泊二食+泡湯5000元，新北加倍券、客庄券也適用

4/29前「振興券平日森呼吸一泊二食住房專案」，平日週一至週四「不限面額」入住板根雙人客房，一泊二食5000元＋10%，提供每房太子西餐廳550元套餐二客，或麗宴中餐廳1100元雙人小合菜，還有露天溫泉SPA及森林入園門票附加優惠，原價8910元，下殺近5.6折；另外也有森林入園及泡湯專案的一日遊優惠。

圖／台北時代寓所官網

台北時代寓所：續住第二晚或入住第二間「用多少就折多少」

4/30前使用國旅券或紙本五倍券，享續住一晚或同日入住第二間房折價1000元，以此類推，一筆訂單最高折抵1000元。適用所有房型、無不適用日，可於官網、電話或是寄信訂房；而且住宿期間於「星巴克時代寓所店」享有餐點及飲品九折，亦有希爾頓榮譽客會點數與房晚累積。

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