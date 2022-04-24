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宜蘭30年老字號「比薩客」食材完售就歇業！電話不再通 網哭：可樂雞要失傳了
宜蘭人崩潰中！位於神農路上的老店「比薩客」可謂在地人的速食啟蒙店，披薩、炸雞都深受饕客喜愛，獨家「可樂雞」也是特色之一。不過老闆近期表示，預計只營業至明（25日），食材完售就正式退休，電話也不會再接，引發一片哀嚎，當地人從小吃到大的回憶即將消失。
營業超過30年的「比薩客」在連鎖速食進駐宜蘭前，為在地人最愛的美味之一，雖然後來沒有全盛時期爆紅，也擁有一票死忠粉絲，作為隱藏版美食持續經營中，還獲得「宜蘭版蘇阿姨」的稱號。不過據悉近年屢傳老闆欲退休的消息，惟在鐵粉支持下才繼續，如今因應太累、年事已高但又無人接手，低調與到店的客人表示，食材賣完即正式熄燈。
而網路上也有許多人得知消息後震驚不已，留言：「驚！我們披薩都吃這家耶」、「記憶中最好吃的炸雞 沒有之一」、「不能接受！從小吃到大！以後要吃哪家pizza」、「QQ現炸炸雞好吃…」、「我姐去買可樂雞，老闆說沒有了」、「可樂雞要失傳了」。
宜蘭ㄚ欣的美食日誌分享，比薩客屬於她一輩子的回憶，而由於食材所剩無幾，老闆表示有什麼就賣什麼，因此不會再接電話，今（24）休息，明（4/25）才會營業，提醒大家若於把握最後回憶，需要直接到現場購買。
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