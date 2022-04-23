TITF台中國際旅展限時登場　超值福袋大禮包相揪大玩台中

【旅奇傳媒/編輯部報導】中台灣最專業的年度旅遊盛會2022 TITF台中國際旅展，自4月22日至4月25日在台中世貿展覽館隆重登場，現場有福袋大禮包、1元競標與Fun題轉轉拿好禮等精彩活動，等著帶回家。

▲台中旅展台中館推出旅展限定限時福袋大禮包，驚喜好禮滿滿。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

此次旅展台中館以「谷關七雄」山岳角色為主角，展現每座山獨樹一幟的特色環境，同時融入台中四季節慶活動的繽紛元素，吸睛度十足。台中市政府觀旅局特別邀請台中在地旅館商業同業公會及好禮協會等多家特色觀光業者聯合參展，推出旅展限定限時福袋大禮包，內含超值優惠住宿券、餐券、伴手禮等，將優惠加碼、折扣再放大提供給熱愛旅遊的全台民眾，踴躍參加現場豐富的舞台活動，就有機會將旅展限定好禮帶回家，另外臺中市旅館商業同業公會推出旅展限定限量超值優惠，住宿不分平假日享85折，購買伴手禮享9折優惠。

▲台中館釋出多個旅宿、伴手禮優惠，邀請大家一起大玩台中。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

除住宿享優惠外，臺中市好禮協會串聯會員店家，例如鯊魚挑嘴、法布甜、津醬及臻品植萃等多家在地業者一同推廣大玩台中活動，現場祭出伴手禮盒活動、神祕福袋、還有小包裝產品讓你通通帶回家，誠摯邀請全台民眾4月22日至25日一同到台中館消費，搶好康、玩遊戲、拿好禮。 現場還有精心規劃的「台灣好行-臺中時尚城中城線」小遊戲，只要到台中館參與活動就有機會獲得臺中城中城線限量時尚小黃傘及精美小禮物。

臺中時尚城中城線是一條環狀市區觀光路線，引領旅客看到本市現代與傳統的不同風貌，體驗時尚與懷舊的氛圍，歡迎到台中館好康、好玩還有好吃就等你來發現。

下載「大玩臺中APP」，陪伴您遊覽寶島之心，提供最完整的「臺中市」景點、美食、住宿、自行車道、交通資訊等旅遊攻略！https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/Tourist/APP

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野