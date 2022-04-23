身分證有1字母　150元爽吃宜蘭版白宮「飯店Buffet吃到飽」再送1000元住宿券

身分證拿出來！位於宜蘭礁溪的絕美歐式飯店「白宮渡假飯店」，最新打造下午茶Buffet餐廳「漫 Man Easy Café」，即日起至5/2期間，只要有一名身分證字號為G的宜蘭縣民造訪用餐，不限攜帶同行者人數，凡上傳一張照片現折50元，「每人」最高可折200元，代表用150元即可大啖海鮮涼拌、日式壽司、精緻甜點等，完成活動再送1000元現金住宿折價券，超狂好康別錯過。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供

近年新開幕的「白宮渡假飯店」建築以美式白宮為造型，戶外為翠綠草坪，庭院有落羽松，還具有可眺望龜山島、蘭陽平原的無敵視野。而飯店全新開設自助式下午茶吃到飽「漫 Man Easy Café」，截至5/2試營運期間可享限時活動，只要宜蘭縣民攜帶「G」開頭的身分證，即可帶家屬或好友一同參與打卡折價活動，同行者人數不限，凡在臉書或IG與飯店建築或室內合拍，打卡分享並留言指定句子，每上傳一張照片現折50元，一人最高可折200元。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供

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同樣走歐式宮廷風的室內咖啡廳「漫 Man Easy Café」主打下午茶美饌，提供一系列精美輕食、烘焙、飲品吃到飽，包含散壽司、海鮮涼拌、紐澳良雞腿、炸物、港點、湯品、麵包、綜合起司拼盤、生菜沙拉、水果等，甜點亦有像是各式蛋糕、奶酪，亦提供古早味糖果可以寵一寵小孩。

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

飲品方面除了有水果茶、花茶、水果醋、汽水、熱奶茶、熱咖啡，還有柏克金啤酒、紅白酒無限暢飲，餐期原價350元，只要符合上述資格完成打卡活動，最低即可用150元吃個過癮，挑戰最高CP值下午茶。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供

不僅如此，白宮也特別加碼，試營運期間凡完成活動，「每組」客人即可獲得1000元現金住宿折價券，開放使用至6/30，時段不限，外縣市好友快揪宜蘭人一起出遊，來場小資住宿美食之旅。

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