本土確診+3766例、境外93例 中重症增12例

新冠病毒肆虐，政府積極鼓勵打疫苗，近日國內逐漸朝向病毒共存發展，也引起不少討論關於兒童疫苗的施打與安全。而許多飯店業者也積極配合政府防疫，並推出各式「疫苗小黃卡」優惠，吸引顧客在防疫之餘也能安全享受飯店服務。這回UDN小編整理五家北部持有「小黃卡」即可享飯店優惠的服務懶人包，從餐飲75折再到延遲退房三小時等統統都有，一起來看看吧！

2022-04-19 15:30