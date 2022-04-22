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本土確診+3766例、境外93例 中重症增12例
國內本土確診增3766例，境外移入新增93例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天新增3千多例，比昨天增加26%。昨日新增12例中重症患者，國內今年已累計1萬8510人，其中99.6%為輕症及無症狀患者。
境外移入個案中有93例，其中落地採檢有83例、居家隔離轉陽有10例。陳時中說，昨天入境者共檢驗1324人，陽性率1.67%，多來自越南及印尼。早上有兩台班機，共篩檢8人，沒人陽性。
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