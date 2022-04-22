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本土確診+3766例、境外93例 中重症增12例

聯合報 / 記者謝承恩沈能元許政榆／台北即時報導
國內本土確診增3766例，境外移入新增93例。圖／指揮中心提供
國內本土確診增3766例，境外移入新增93例。圖／指揮中心提供

國內本土確診增3766例，境外移入新增93例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天新增3千多例，比昨天增加26%。昨日新增12例中重症患者，國內今年已累計1萬8510人，其中99.6%為輕症及無症狀患者。

境外移入個案中有93例，其中落地採檢有83例、居家隔離轉陽有10例。陳時中說，昨天入境者共檢驗1324人，陽性率1.67%，多來自越南及印尼。早上有兩台班機，共篩檢8人，沒人陽性。

國內本土確診增3766例，境外移入新增93例。圖／指揮中心提供
國內本土確診增3766例，境外移入新增93例。圖／指揮中心提供
國內本土確診增3766例，境外移入新增93例。圖／指揮中心提供
國內本土確診增3766例，境外移入新增93例。圖／指揮中心提供
國內本土確診增3766例，境外移入新增93例。中重症個案說明。圖／指揮中心提供
國內本土確診增3766例，境外移入新增93例。中重症個案說明。圖／指揮中心提供
國內本土確診增3766例，境外移入新增93例。中重症個案說明。圖／指揮中心提供
國內本土確診增3766例，境外移入新增93例。中重症個案說明。圖／指揮中心提供
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
醫療資源統計。圖／指揮中心提供
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