台灣首場藝博會NFT元宇宙實境體驗　「台北新藝術博覽會」預展松菸登場

第12屆台北新藝術博覽會預展以NFT藝術品結合可愛神獸、現場實境體驗的形式，帶大家進入元宇宙的藝術世界；圖片提供／蘇琨峰

神獸陪著一起逛藝術展會，讓喜愛藝術的貴賓又驚又喜。4月9～17日在松山文創園區舉辦的第12屆台北新藝術博覽會（Art Revolution Taipei）預展，主辦單位以NFT藝術品結合可愛神獸、現場實境體驗的形式，帶大家進入元宇宙的藝術世界，貴賓們玩得不亦樂乎。此外，受到最近引起全球關切的俄烏戰爭，現場所展出的烏克蘭藝術家作品及相關主題創作，也引起不少關注。

NFT藝術品手機現場實境體驗；圖片提供／蘇琨峰

這個有趣又獨特的AR/VR實境體驗，讓逛展民眾為之瘋狂，不論男女老少，都玩得津津有味。參觀貴賓舉著手機拍畫、拍人、自拍，掃著展牆上藝術家李善單+撒貞明的《神彩飛馬》，可愛的飛馬帶著祝福的圖騰，立即奔騰而出；瑪馨玲月的美麗大樹作品《頂天立地》，可以不斷飄落樹葉的美麗樹下，民眾可以單純錄下這近10秒的影片，或是入鏡與之合影。不僅小孩玩的開心，一位年長、但打扮時尚的老太太，對AR擴增實境的藝術品非常有興趣，一進展場即直奔NFT元宇宙區，不但自己下載APP、自己操作，還跟今年預展亮點 NFT 作品玩得樂不可支，現場歡樂又熱鬧。

NFT藝術品手機現場實境體驗；圖片提供／蘇琨峰

每年尋思新挑戰的台北新藝術博覽會藝術總監李善單教授，自2021年起，即帶領著藝術家走向NFT加密藝術創作。今年李教授更帶領藝術家進入元宇宙創作，以3D、AR、NFT啟動現場實境體驗。所有的藝術品都能做成NFT，一旦實體創作轉為NFT形式，就能徜徉在無限可能的藝術虛擬世界。

NFT藝術品手機現場實境體驗；圖片提供／蘇琨峰

第12屆台北新藝術博覽會預展－松山文創園區；圖片提供／蘇琨峰

第12屆台北新藝術博覽會預展－松山文創園區；圖片提供／蘇琨峰

除了NFT、AR與3D的新形式藝術創作，預展中仍精選各國優秀藝術家作品，今年仍然匯聚全球五大洲頂尖藝術家創作，媒材多元。展出包括「2022國際藝術家大獎賽」入圍作品、國際與亞洲精選藝術家的作品，涵括中國、瑞典、西班牙、美國、俄羅斯、伊朗、印度、韓國、巴西等多個國家的藝術家作品。

第12屆台北新藝術博覽會預展－松山文創園區；圖片提供／蘇琨峰 第12屆台北新藝術博覽會預展－松山文創園區；圖片提供／蘇琨峰

第12屆台北新藝術博覽會預展－松山文創園區；圖片提供／蘇琨峰 第12屆台北新藝術博覽會預展－松山文創園區；圖片提供／蘇琨峰

第12屆台北新藝術博覽會預展－松山文創園區；圖片提供／蘇琨峰 第12屆台北新藝術博覽會預展－松山文創園區；圖片提供／蘇琨峰

第12屆台北新藝術博覽會預展－松山文創園區；圖片提供／蘇琨峰 第12屆台北新藝術博覽會預展－松山文創園區；圖片提供／蘇琨峰

第12屆台北新藝術博覽會預展－松山文創園區；圖片提供／蘇琨峰 第12屆台北新藝術博覽會預展－松山文創園區；圖片提供／蘇琨峰

此次預展為2022年第12屆台北新藝術博覽會預展，自2022年4月9日～4月17日，在松山文創園區2號、3號倉庫舉辦。由於採預約制，建議喜好國際藝術家的民眾可以先以電話預約，再行前往參觀。4月16、17日，開放所有民眾購票入場參觀，歡迎愛藝者呼朋引伴前往觀賞，先睹為快！

第12屆台北新藝術博覽會預展－松山文創園區；圖片提供／蘇琨峰

第12屆台北新藝術博覽會預展－松山文創園區；圖片提供／蘇琨峰

第12屆台北新藝術博覽會預展－松山文創園區；圖片提供／蘇琨峰

第12屆台北新藝術博覽會預展－松山文創園區；圖片提供／蘇琨峰

第12屆台北新藝術博覽會預展－松山文創園區；圖片提供／蘇琨峰

第12屆台北新藝術博覽會預展－松山文創園區；圖片提供／蘇琨峰

【更多資訊】「2022 台北新藝術博覽會」預展貴賓專場： 4.9(六)～4.15(五) 10：00～18：00（需預約）預約專線：(02)7743-7788 #3217 李小姐公眾展覽： 4.16(六)～4.17(日) 10：00～18：00展覽地址：台北市信義區光復南路133號

第12屆台北新藝術博覽會Art Revolution Taipei 2022展覽地點：台北世貿一館（台北市信義路五段5號）

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文 圖／台北新藝術博覽會 蘇琨峰

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