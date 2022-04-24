台南曾經的海岸線！南美館「鯤島新地圖」前導展開跑　熱蘭遮城建城400年

鯤島新地圖－「熱蘭遮城400年」前導展海報；圖片提供／臺南市美術館

你應該很難想像，距離臺南市美術館1公里左右的民權路與西門路曾經是海岸線，也很難想像臺南市南區四鯤鯓某處，現在一片海水下曾經是陸地並於其上有一棟房子的情景。15世紀的大航海時代，帶來了東西方文明與貿易的頻繁交流，以及歐洲的殖民主義，現代人很難回想當時臺灣當時初入世界貿易的地理與生活樣貌，就像我們也很難推想鄉後疫情時代全球若繼續邊境控管的日子。

(左) 曾英棟〈海上花系列 〉，描繪出海口景觀，想像河海交集的此處迸發的生命力。 (右) 莊連東〈無盡藏─執新 〉，展現了藝術家對島嶼之下的想像，水面下新舊建築的林立，對照水面上的原始地貌，展現出文化匯聚與歷史進程的意義；圖片提供／臺南市美術館

「鯤島」一詞，來自1624年荷蘭人至臺南的臺江內海的大員島（之後稱一鯤鯓，現今稱安平）建城並成為臺灣第一個築城者的歷史。臺灣群島的故事一直圍繞著殖民經濟與貿易，本展作為2024年「熱蘭遮城400年」的前導展，呈現出臺灣進入世界歷史後的四百年，居住在臺灣群島上的人們如何想像未來生活？本展分為三個展區，依序是「海退．海進」、「文明．生態」與「鯤島．無涯」，除了邀集 13 位藝術家以藝術為媒介，共同思考風景之改變與自然及經貿的關係，也讓觀眾沉靜思考臺灣之後的改變？

（影片）吳其育〈 封閉世界設定集：在全球封鎖下環島 〉三頻道版，從異星訪客視角探索地理特質與世界觀的關聯；圖片提供／臺南市美術館

海退．海進：陸地與海洋的反覆對話以臺南的海岸線為主題，展出藝術家楊順發拍攝因地層下陷、海水倒灌而被淹沒的沿海村落裡的建築物的攝影作品「臺灣水沒」系列，以及藝術家張根耀的作品〈海屏風〉與張根耀和林盈潔共同創作的作品〈陸浮〉，前者講述他於臺南市區曾經是海陸交界處投影播放海浪影片的行為錄像作品；後者的錄像作品，表達臺江內海曾填海成陸，現今又因全球暖化而造成海平面上升，陸地又逐漸成為海的反思。

（左）張根耀與林盈潔〈陸浮〉，以地理現象「陸浮」，探索海平面上升的事實與巨魚傳說的想像。 （中）張根耀〈海屏風〉，將屏風般的海洋影像，放在曾經是一片海的街區，讓歷史的海重返故事現場。 （右）楊順發〈台灣水沒 I ：台南市南區四鯤鯓魚塭〉以隱沒在水中，看似唯美，實則悲涼的房屋景象，對島嶼生態困境；圖片提供／臺南市美術館

林純用〈白渤〉，描繪藝術家將山中的綠意結合海浪的白沫的視覺經驗，透過點狀筆觸表現出貼近自然的生命經驗；圖片提供／臺南市美術館

文明．生態：大航海時代殖民行為的反思「文明．生態」聚焦大航海時代帶來的影響，展示以大航海時代古地圖的形式為主，結合現代建築與地形圖貌的藝術家霍凱盛針筆作品「樂園」系列，並搭配16世紀左右的古地圖複製品作為呼應。而藝術家吳其育的作品〈封閉世界設定集：在全球封鎖下環島〉，則是藉由疫情的邊境封鎖，反思大航海時代帶來的殖民主義產生的經濟與文化掠奪，並借此擴大暗喻人類面對與取用陌生的自然與生態系統時，應懷抱謙卑與歉意。

霍凱盛〈 樂園19.9〉、〈樂園 19.1，作品從當時的探險家、傳教士遊記、地圖等文獻出發，幻想當時的臺灣在他們眼中的樣貌，無非也是一座神秘的「樂園」；圖片提供／臺南市美術館

林純用〈鯨落〉、〈游魂〉，透過畫面中鯨豚骨骸沉入海中的生命現象「鯨落」，表達大自然的生命更迭，也隱含海洋保育意識；圖片提供／臺南市美術館

鯤島．無涯：婆娑之島的未來主題緊扣島嶼山海意象，展出藝術家蔡宏霖、林純用、曾英棟、莊連東的作品，表現臺灣被比喻為鯤鯓的聯想、島嶼河川和海洋交匯而產生的粗獷生命力，以及其內部文明的能量。在本展區最後，透過齊柏林的攝影作品〈梅花鹿〉、〈蘭陽平原〉與〈稻田裏的大腳印〉呈現臺灣的美好，也藉著藝術家李君毅水墨作品〈金剛岸〉，凸顯臺灣文化主體需莊敬自強之寓意，同時展示陳典懋的繪畫作品〈內化的風景．航向〉與謝宏達的繪畫作品〈水有岸心無涯〉，提供觀眾一個沉潛內心的空間。以本展作為收尾，並讓觀眾靜思在熱蘭遮城建城四百年後的臺灣，應該往哪裡去？

齊柏林〈稻田裡的大腳印〉，在展覽尾聲，從鳥瞰角度再一次看見臺灣的美麗；圖片提供／臺南市美術館

鯤島新地圖－「熱蘭遮城400年」前導展；圖片提供／臺南市美術館

鯤島新地圖－「熱蘭遮城400年」前導展已於3月31日開展，展期至10月30日，更多展覽資訊，請上美術館網站查詢。

【更多資訊】南美館．鯤島新地圖－「熱蘭遮城400年」前導展Charting A Kun Island – A Pre-Exhibition of “400 Years of Fort Zeelandia”展期：2022.3.31 - 2022.10.30地點：臺南市美術館 2 館，3F 展覽室 K、L、M展覽資訊：https://reurl.cc/VjA546

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文 圖／臺南市美術館

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