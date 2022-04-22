落實ESG、推動減碳運輸 「雄獅旅遊」推減用一次性商品、不再提供瓶裝水

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推動大眾運輸或運用低碳運具為未來發展趨勢；圖片／雄獅旅遊提供
推動大眾運輸或運用低碳運具為未來發展趨勢；圖片／雄獅旅遊提供

推動低碳運輸為發展趨勢倡導火車等減碳移動運具

據運研所資料統計，2018 年台灣運輸部門溫室氣體排放量占總體排放量 12.4%，公路系統為主要排放源，其中小客車和機車兩項私人運輸工具占比合計達63.7%，顯見推動大眾運輸或運用低碳運具為未來發展趨勢。

為促進觀光產業永續經營，雄獅旅遊已將ESG原則納入企業決策；圖片／雄獅旅遊提供
為促進觀光產業永續經營，雄獅旅遊已將ESG原則納入企業決策；圖片／雄獅旅遊提供

雄獅旅遊曾獲環保署標章肯定

雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，雄獅旅遊致力推動環保永續和低碳旅遊，除了曾獲環保署環保旅遊業標章肯定，疫後更朝Regional Hub 概念掌握全台交通樞紐，並提倡長途交通多利用高鐵和台鐵，達成旅遊移動的減碳。此外，更串聯全台食、宿、遊、購、行相關業者成為綠色合作夥伴，並感謝林務局東勢林管處和新竹林管處，聯手啟動國家森林遊樂區森林生態旅遊策略聯盟，一起達到產業共好。未來不僅將規劃達人帶路倡導永續議題，也將邀請生態旅遊達人透過ESG線上講座，帶給旅客更多新穎獨特的減碳旅遊。

在新竹林管處合作下，雄獅於5月開始期間限定推出內洞以及滿月圓兩大森林遊樂區行程，讓民眾感受原始森林的豐富生態；圖片／雄獅旅遊提供
在新竹林管處合作下，雄獅於5月開始期間限定推出內洞以及滿月圓兩大森林遊樂區行程，讓民眾感受原始森林的豐富生態；圖片／雄獅旅遊提供

5月滿月圓森林遊樂區行程送在地特色美食伴手禮

雄獅減碳旅遊主打「減碳移動」、「在地體驗」，以「緩慢旅遊」了解在地文化， 例如搭乘阿里山林鐵穿梭在茂密的原始森林，專業導覽老師隨車解說歷史脈絡，並獨家帶領旅客登上第三觀景台俯瞰嘉南平原風光親近大自然，還能一睹山林間雲霧繚繞的萬種變化，亦或是太平山遊程，令人置身在海拔近2,000公尺的步道間欣賞天然原生檜木林蓊鬱的景象，並漫步在見晴懷古步道體驗令人嘆為觀止的翻騰雲海，無不令人身心留下難忘的療癒印象。另外，在新竹林管處合作下，於5月開始期間限定推出內洞以及滿月圓兩大森林遊樂區行程，不僅讓民眾能輕鬆透過雙腳走入環山步道，感受原始森林的豐富生態，選擇滿月圓行程還能獲得在地特色美食伴手禮。

太平山見晴懷古步道，因位處山林間，時而雲彩繚繞轉為撥雲見日，成為許多遊客必訪景點；圖片／雄獅旅遊提供
太平山見晴懷古步道，因位處山林間，時而雲彩繚繞轉為撥雲見日，成為許多遊客必訪景點；圖片／雄獅旅遊提供

多元減碳旅遊選擇搭配環保旅店出遊

此外，為了讓民眾有更多元的減碳旅遊選擇，雄獅也推出高鐵搭配火車暢玩宜蘭傳藝、遊冬山河，當晚入住獲得金級環保標章的礁溪老爺二日行程。也有銀級環保標章的花蓮翰品酒店，以及台中市低碳旅館第一名環保旅店的葉綠宿旅館-逢甲館，供民眾做不同出遊搭配。

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撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

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步道 森林遊樂區 旅館

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