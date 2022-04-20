「2022北觀映像」攝影工作坊報名開跑！限定預約野柳神秘第3區

新北市萬里區-永不凋零千年玫瑰石。攝影：鄭自妍 圖：北海岸及觀音山風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】交通部觀光局北海岸及觀音山風景區管理處（以下簡稱北觀處）辦理「2022北觀國家風景區采風攝影徵件活動」，總獎金高達42萬元，將錄取66件優秀作品，徵件至111年9月20日截止。

▲新北市萬里區-晨喚奇岩。攝影：蕭秀蘭 圖：北海岸及觀音山風景區管理處／提供

為讓大家拍攝和平島公園及野柳地質公園的季節限定景色，將於5月5日與5月6日辦理「限定晨曦漫步和平島」攝影工作坊，前往和平島管制區域內架設攝影機捕捉日出；另外5月21日辦理「探索野柳祕境」攝影工作坊，前往野柳地質公園近期限定預約申請的「神秘第3區」野柳岬前端，探索生態保育及地質奇景，導覽解說人員以說故事的方式導覽當地人文歷史及風景特色，使參加民眾更深入了解和平島及野柳，希望透過解說人員生動解說，了解每一張畫面背後的故事背景，攝影工作坊報名時間即日起至4月27日（星期三）中午12時止（或名額額滿截止），熱愛攝影的你絕對不能錯過。

▲新北市萬里區-女王頭。攝影：朱文良 圖：北海岸及觀音山風景區管理處／提供

另外「2022野柳石光 夜訪女王」活動於4月15日至5月1日絢麗登場，今年以燈光效果為活動主體，從入口至出口營造魔幻、熱鬧、浪漫氛圍，尤其儷影湖區「奇幻水幕光雕秀」亮點，海岸邊以水為幕並投影全新創作之動畫，搭配水舞、音樂及光影等特效展現野柳地質公園奇岩特色，夜色中閃耀繽紛光芒；另於4月29日辦理一場攝影工作坊，邀請民眾拿起相機前來野柳地質公園與女王來場浪漫的燈光約會同時拍攝照片。

▲基隆市中正區-綠意盎然。 圖：北海岸及觀音山風景區管理處／提供

參加民眾可將作品沖印8X12吋彩色或黑白相片，以掛號郵遞方式連同報名表及作品電子檔（JPG檔和RAW檔）寄至本活動徵件小組，北觀處也將於官方臉書不定期分享北觀之美，請隨時關注「北觀粉絲團-幸福北海岸」！

活動詳情

2022北觀映像攝影工作坊報名表 https://www.surveycake.com/s/Qe1R7

「2022北觀國家風景區采風攝影徵件活動」攝影徵件活動網頁 https://www.northguan2022photo.com/

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