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晶華「買6000送6000」母親節最狂優惠！入住全額回饋，超過20種清單任選孝敬女王

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／晶華美食到你家官網、晶華酒店提供
圖／晶華美食到你家官網、晶華酒店提供

孝敬母親大人攻略再加一！配合即將來臨的母親節，五星級飯店台北晶華酒店5月推出「買6000送6000」感恩媽咪住房專案，只要花費6000元入住精緻客房，即可獲得6000元全額回饋，住宿期間憑消費金可自由消費超過20款餐飲，還有SPA芳香精油療程、臉部護理組等，另享高鐵車票最低65折好康，用高CP值方法把媽媽寵成女王。

母親節回饋方案活動期間為5/1至5/31。圖／晶華飯店
母親節回饋方案活動期間為5/1至5/31。圖／晶華飯店

台北晶華酒店「買6000送6000感恩媽咪全額回饋版」住房專案5/1開跑，截至5/31只要支付6000元入住精緻客房，即可獲得等價6000元消費金。其中除了可用以點購多款美食，也特別根據2022媽媽最想收到的十大禮物排行榜更新選單，品項包含日本時尚植萃品牌「THREE」保養旅行組、「植感花禮」、榮獲世界SPA大獎的沐蘭SPA「芳香精油療程」、保養品組合「煥發新生臉部護理組」等。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

母親節回饋方案除了能入住五星飯店，也可以全額回饋的消費金，享獨家酒款與茶飲、2款冷凍禮盒組、2款海陸外帶饗宴、15款美饌以及數款伴手禮。圖／晶華美食到你家官網
母親節回饋方案除了能入住五星飯店，也可以全額回饋的消費金，享獨家酒款與茶飲、2款冷凍禮盒組、2款海陸外帶饗宴、15款美饌以及數款伴手禮。圖／晶華美食到你家官網

而餐飲方面，有獨家與全國最大酒類連鎖通路「橡木桶洋酒」攜手推出的法國摩當卡地醇釀紅葡萄酒、冷凍清燉與紅燒牛肉麵、麻辣牛肉麵的晶華星級牛肉麵禮合組，還有搭配德式豬腳禮盒與晶華港點小滿漢的「晶華嚴選超人氣美食組」統統都適用。喜歡新鮮每位的媽咪還可選購以採用整隻鮮活沙公烹煮的新加坡辣椒蟹、厚切爐烤美國肋眼牛排及爐烤波士頓龍蝦等。住宿期間大家可不限類別盡情點用，將6000餘額徹底用淨。

台北喜來登大飯店「花漾年華」住宿方案5/5開跑。圖／台北喜來登大飯店提供
台北喜來登大飯店「花漾年華」住宿方案5/5開跑。圖／台北喜來登大飯店提供

而另一家台北喜來登飯店也推出兩款「花漾年華」母親節寵愛住宿專案，其中5/5至5/31首推聯手旗袍名店打造的「大稻埕復古一日遊」行程，還可享每房放鬆按摩療程90分鐘，晚餐及早餐則準備了行政貴賓廳美食及Happy Hour紅白酒暢飲，並附上The Deli「繽紛心意」3.5吋花果茶蛋糕。此外，5/7至5/8若於指定餐廳消費達6000元起，還會贈送台灣頂級花草茶品牌小草作Grassphere「果韻花香禮組」，數量有限，贈完為止。

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