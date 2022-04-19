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小黃卡拿出來！5大星級飯店疫苗優惠，延遲3小時退房、餐飲享75折與現折300元統統有

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／板橋凱撒大飯店官網 圖右上／台北喜來登大飯店官網 圖右下／寒舍艾麗酒店官網
圖左／板橋凱撒大飯店官網 圖右上／台北喜來登大飯店官網 圖右下／寒舍艾麗酒店官網

新冠病毒肆虐，政府積極鼓勵打疫苗，近日國內逐漸朝向病毒共存發展，也引起不少討論關於兒童疫苗的施打與安全。而許多飯店業者也積極配合政府防疫，並推出各式「疫苗小黃卡」優惠，吸引顧客在防疫之餘也能安全享受飯店服務。這回UDN小編整理五家北部持有「小黃卡」即可享飯店優惠的服務懶人包，從餐飲75折再到延遲退房三小時等統統都有，一起來看看吧！

台北喜來登大飯店

台北喜來登SUKHOTHAI與比薩屋攜手推出「打滿疫苗饗大餐」獨家用餐優惠，即日起至4月29日的平日一到五的午餐或平日一到四的晚餐，持小黃卡，打滿三劑享有75折優惠、打滿兩劑則有8折優惠，爽吃泰式、手工披薩、義大利麵等。

圖／台北喜來登大飯店官網
圖／台北喜來登大飯店官網

圖／台北喜來登大飯店官網
圖／台北喜來登大飯店官網

板橋凱撒大飯店

只要於官網或電話訂房，並從即日起至4月30日辦理入住時出示小黃卡（紙本或健保app均可），已接種疫苗證明即享延遲退房獨家禮遇。打滿三劑可以延遲退房三小時至下午三點，以此類推，即使只有打一劑，也可以延遲退房至下午一點，希望鼓勵打疫苗之外也能安心旅遊。

圖／板橋凱撒大飯店官網
圖／板橋凱撒大飯店官網

圓山大飯店

圓山大飯店旗下牛排館推出「我OK您三劑」優惠，即日起活動已開跑，若打滿3劑疫苗並持小黃卡到店用餐，每週一至四晚餐時段凡單點主菜每位1280元（服務費10%另計），即可不加價免費加碼享有機Buffet沙拉吧無限爽吃。

圖／圓山大飯店官網
圖／圓山大飯店官網

寒舍艾麗酒店

寒舍艾麗酒店旗下義式餐廳LA FARFALLA，因應疫情推出「義起抗疫」用餐優惠，即日起至5月31日的每週一至週五午晚餐期間，每位消費者出示施打3劑疫苗之小黃卡（或健保快易通證明），不限人數即可享有75折優惠，快揪「打滿」親朋好友吃起來！

圖／寒舍艾麗酒店官網
圖／寒舍艾麗酒店官網

台北六福萬怡酒店

台北六福萬怡酒店邀請民眾施打 COVID-19 疫苗享優惠囉，即日起至4月30日，持3劑COVID-19疫苗施打紀錄小黃卡並於用餐時出示畫面，消費滿1,380元，敘日全日餐廳現場折抵當日消費300元（酌收原價10%服務費）、粵亮廣式料理則於現場加贈滋養煲湯或百合蓮藕燉排骨湯 (原價320元+10%服務費)與THE LOUNGE 大廳酒吧現場折抵300元（酌收原價10%服務費）喔。

圖／台北六福萬怡酒店官網
圖／台北六福萬怡酒店官網

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萬怡酒店 圓山大飯店 六福萬怡 義大利麵 酒吧

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