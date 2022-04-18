五星飯店一泊二食免1250元！台北六福萬怡回歸「加2人免費入住」還能爽嗑烤鴨

位於南港的五星級飯店「台北六福萬怡酒店」即日起正式回歸接待一般旅客，並帶著超人氣「舒鴨好眠住房專案」登場，即日起至6/30入住一晚不僅附隔日早餐Buffet，還可享有靚皮烤鴨二吃，再加贈第3、4人免費入住只要4999元，平均一人免1250元，超狂好康手刀衝。

六福萬怡即日接待一般客入住，一泊二食爽嗑烤鴨只要4999元。圖／六福旅遊集團提供

台北六福萬怡「舒鴨好眠住房專案」即日起開放預訂，截至6/30雙人入住豪華客房，可附贈敘日自助早餐2客，住房當晚晚餐或隔日午餐期間可享用粵亮廣式料理靚皮烤鴨二吃，還有多加2人入住也不加價（不含早餐），再送萬豪旅享家房晚點數。

粵亮廣式料理的靚皮烤鴨以跳跳糖口感成為饕客最愛，除了「片皮鴨」，第二吃及加購的第三吃則是從荔灣艇仔鴨架小米粥、風沙韭銀炒鴨絲、翠玉白塔香爆鴨架、烈火白菜豆腐鴨架湯、蘿蔓生菜蛋白炒鴨鬆吃法中挑選。圖／六福旅遊集團提供

超狂方案於週一至週四入住只要4999元，週五至週日入住則加價1500元，超高CP值闔家出遊更划算。提醒大家粵亮烤鴨平日限定20隻，假日限量10隻，旅客需要於入住前三日，自行致電餐廳，憑住房預訂編號訂位用餐。專案不與其他優惠方案併用，勞動節4/30至5/1及5/7與5/8母親節連假不適用。

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