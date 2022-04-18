快訊

中央戰術不改變 柯文哲：北市兩周內學校都停課

信義區今試辦居家照護 明天中正大同區接力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五星飯店一泊二食免1250元！台北六福萬怡回歸「加2人免費入住」還能爽嗑烤鴨

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／六福旅遊集團提供
圖／六福旅遊集團提供

位於南港的五星級飯店「台北六福萬怡酒店」即日起正式回歸接待一般旅客，並帶著超人氣「舒鴨好眠住房專案」登場，即日起至6/30入住一晚不僅附隔日早餐Buffet，還可享有靚皮烤鴨二吃，再加贈第3、4人免費入住只要4999元，平均一人免1250元，超狂好康手刀衝。

六福萬怡即日接待一般客入住，一泊二食爽嗑烤鴨只要4999元。圖／六福旅遊集團提供
六福萬怡即日接待一般客入住，一泊二食爽嗑烤鴨只要4999元。圖／六福旅遊集團提供

台北六福萬怡「舒鴨好眠住房專案」即日起開放預訂，截至6/30雙人入住豪華客房，可附贈敘日自助早餐2客，住房當晚晚餐或隔日午餐期間可享用粵亮廣式料理靚皮烤鴨二吃，還有多加2人入住也不加價（不含早餐），再送萬豪旅享家房晚點數。

粵亮廣式料理的靚皮烤鴨以跳跳糖口感成為饕客最愛，除了「片皮鴨」，第二吃及加購的第三吃則是從荔灣艇仔鴨架小米粥、風沙韭銀炒鴨絲、翠玉白塔香爆鴨架、烈火白菜豆腐鴨架湯、蘿蔓生菜蛋白炒鴨鬆吃法中挑選。圖／六福旅遊集團提供
粵亮廣式料理的靚皮烤鴨以跳跳糖口感成為饕客最愛，除了「片皮鴨」，第二吃及加購的第三吃則是從荔灣艇仔鴨架小米粥、風沙韭銀炒鴨絲、翠玉白塔香爆鴨架、烈火白菜豆腐鴨架湯、蘿蔓生菜蛋白炒鴨鬆吃法中挑選。圖／六福旅遊集團提供

超狂方案於週一至週四入住只要4999元，週五至週日入住則加價1500元，超高CP值闔家出遊更划算。提醒大家粵亮烤鴨平日限定20隻，假日限量10隻，旅客需要於入住前三日，自行致電餐廳，憑住房預訂編號訂位用餐。專案不與其他優惠方案併用，勞動節4/30至5/1及5/7與5/8母親節連假不適用。

延伸閱讀：

5月壽星「幾歲送幾隻雞翅」開吃陽光皇后、薄多義！母親節加碼哈根達斯免費送

圓山大飯店「23道港點任選99元、疫苗打3劑免費享自助吧」　4大餐廳限時優惠

六福萬怡 烤鴨 早餐 觀光 Buffet 大台北旅遊 觀光飯店

相關新聞

五星飯店一泊二食免1250元！台北六福萬怡回歸「加2人免費入住」還能爽嗑烤鴨

位於南港的五星級飯店「台北六福萬怡酒店」即日起正式回歸接待一般旅客，並帶著超人氣「舒鴨好眠住房專案」登場，即日起至6/30入住一晚不僅附隔日早餐Buffet...

巨城再爆確診足跡一連三天 業者：快篩清消同步處理

新竹巨城購物中心接連兩天都有確診足跡，今天公布的確診個案足跡，更是在4月13日、4月14日、4月15日一連三天從早至下午...

圓山大飯店「23道港點任選99元、疫苗打3劑免費享自助吧」　4大餐廳限時優惠

老饕請出列！為歡慶70週年及回饋粉絲厚愛，圓山大飯店的促銷活動一檔接一檔，4月份特別集結館內餐廳祭出優惠，其中圓山牛排館現省620元、疫苗打滿3劑加贈自助沙拉吧；金龍餐廳、圓苑餐廳則主打抗漲，99元起

雄獅ｘ星宇「母親節包機」微旅行　俯瞰夕陽＆爽嗑米其林美食，還送Jo Malone

5月母親節你還在煩惱送媽媽什麼禮物嗎？現在有機會可以帶媽媽及全家人一起搭「母親節包機」微旅行！雄獅旅遊攜手星宇航空獨家推出「母親節微旅行專機」，5月7日從桃園機場出發飛往日本宮古島欣賞萬呎高空夕陽，於

蝦皮愛迪達出包？8折優惠券變「0.8折」　網友爽省破萬：進度顯示出貨了

04/16 17:20 最新更新 蝦皮購物近期因應「4.18蝦皮購物節」推出一系列促銷活動，除了免運還有指定品牌折價券下殺1折起，不過今（16日）凌晨就有網友發文，表示蝦皮商城的愛迪達adida

開不到2年！日本百年燒賣便當「崎陽軒」撤出台北車站　2方式仍吃得到

來自日本橫濱的特產「崎陽軒」主打冷吃也美味的「燒賣便當」，2020年8月才首度於台北車站開設海外第一家分店，今年2月卻低調熄燈，引發一陣唏噓。雖然店面歇業，官方其實表示會找尋新店鋪再開業，而截至4月品

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。