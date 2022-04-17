圓山大飯店「23道港點任選99元、疫苗打3劑免費享自助吧」　4大餐廳限時優惠

老饕請出列！為歡慶70週年及回饋粉絲厚愛，圓山大飯店的促銷活動一檔接一檔，4月份特別集結館內餐廳祭出優惠，其中圓山牛排館現省620元、疫苗打滿3劑加贈自助沙拉吧；金龍餐廳、圓苑餐廳則主打抗漲，99元起開吃道地港點；松鶴餐廳則祭出晚餐限定主廚特色餐，爽嗑小龍蝦、生蠔，4大餐廳促銷平日專屬別錯過。

圓山牛排館：打滿3劑加贈自助吧、老饕牛排現省620元

圖／圓山飯店官網

圓山牛排館「我OK您三劑」活動4/18開跑，若打滿3劑疫苗並持小黃卡到店用餐，每週一至四晚餐時段凡單點主菜每位1280+10%以上，即可不加價免費加碼享有機自助沙拉吧乙客。

而截至4/29的午餐期間則以號稱「老饕牛排」的牛肉部位為主角，「主廚精選主餐老饕牛排套餐」原價2000元+10%下殺至1380元+10%，現省620元大啖最精華部分，並隨餐自由享用自助沙拉吧，以及精選湯品、飲品、點心。

金龍餐廳、圓苑餐廳：點心99元、主廚精選500元起

圖／圓山飯店官網

圓山大飯店趁著70週年慶推出抗漲活動，4/18起至4/28週一至週四全天時段都能以99元價位享指定餐點，精選菜餚則為500元。其中「金龍餐廳」道地港點有鮑魚燒賣、干貝花枝餃、鮮蝦白菜餃、金龍海鮮餃、鼓汁蒸排骨、柱侯炆鳳爪、時菜牛肉丸、羅漢鮮竹卷(素)、薑蔥牛百葉、白菜鮮菇餃、鮑魚珍珠雞；「圓苑餐廳」江浙點心則有小籠湯包、三鮮蒸餃、絲瓜蝦餃、玉翠燒賣、素食蒸餃、蘿蔔絲餅、蟹殼黃、心太軟、香梨銀耳盅、杏仁豆腐、美味春捲、上海生煎包，多達23款選項自由任選每份99元。

主廚精選另為金龍餐廳乳豬雙拼、桂花炒魚翅、海膽鮮干貝、油爆鮮蝦等，圓苑餐廳吃得到油爆鮮蝦、砂鍋白菜海什錦、外婆紅燒肉、乾鍋戰斧豬等，兩個價位加總起來兩餐廳共有超過50道菜色參與活動，一家人聚餐最合適。

松鶴餐廳：天天Happy Hour限量特色主餐免費升級

圖／圓山飯店官網

台北飯店人氣Buffet之一松鶴餐廳即日起推出「天天Happy Hour」活動，截至4/28週一至週四每逢晚餐19:00將準時推出限量特色主餐，除了既有的豐盛各國百匯，亦可免加價吃得到小龍蝦、生蠔或其他澎湃美味，升級用餐體驗，特色內容每日皆不同，以上活動專案一律無法與其他優惠併用。

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