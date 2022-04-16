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蝦皮愛迪達出包？8折優惠券變「0.8折」　網友爽省破萬：進度顯示出貨了

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／蝦皮購物提供、蝦皮購物APP截圖
圖／蝦皮購物提供、蝦皮購物APP截圖

04/16 17:20 最新更新

蝦皮購物近期因應「4.18蝦皮購物節」推出一系列促銷活動，除了免運還有指定品牌折價券下殺1折起，不過今（16日）凌晨就有網友發文，表示蝦皮商城的愛迪達adidas品牌旗艦店竟出現「0.8折」超狂優惠券，十分鐘內全數兌換完成，現折過萬的好康讓網友直呼「賺爛了」，也令錯過的網友扼腕，更吸引一票人表示期待後續是否真的出貨。對此，蝦皮也最新回應，表示此賣場折扣券非由蝦皮購物所設定，蝦皮購物正在與運營廠商積極了解狀況，後續說明將以營運廠商為主。

圖／蝦皮購物APP截圖
圖／蝦皮購物APP截圖

蝦皮商城近期配合購物節各自推出優惠活動，其中adidas品牌旗艦店推出了低消1元即可享結帳「8折」的春季購物活動，但凌晨疑似出包，折價券出現「0.8折」，指定商品才適用，讓眼尖的粉絲手快領取完畢並完成付款，輕鬆省下超過萬元。網友在Dcard平台以「蝦皮愛迪達出事了啦」為題發文分享此事，表示「雖然知道後面會有一系列取消訂單的動作，但如果真的出貨還真是賺到耶！」。

貼文一出，讓網友驚呼：「第一次看到賣場折價券那欄數字破萬」、「真是瘋了哈哈哈哈 也來卡個後續」、「好扯」、「賺爛了賺爛了」。而截至早上有網友截圖更新最新情況，表示已出貨，但也有網友指出該進度並不代表真正出貨，「放心！以往經驗絕對不會出貨！會被取消訂單，不用期待了謝謝」，讓更多人坐等最後處理的結局。

而經本報記者詢問官方，蝦皮購物回應：「此賣場折扣券非由蝦皮購物所設定，蝦皮購物正在與運營廠商積極了解狀況。針對此狀況之後續說明，將以該運營廠商為主，對消費者造成不便敬請見諒。」代表後續處理將以愛迪達公告為準。

圖／截自Dcard
圖／截自Dcard

圖／截自Dcard
圖／截自Dcard

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