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雲海日出、迷人山景不在話下！4款免裝備豪華露營推薦　新竹全新泰雅族風營地登場

欣傳媒 / 欣傳媒
圖片／FunNow提供
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近年台灣吹起一股露營風，有別於早期露營的克難印象，現代露營另有一派「免裝備露營」蔚為風潮，成為無裝備但又想嘗試露營者的首選。

位於新竹縣的全新營地「蟬說：霧繞」，提供充滿在地文化的一泊二食住宿體驗；圖片／FunNow提供
位於新竹縣的全新營地「蟬說：霧繞」，提供充滿在地文化的一泊二食住宿體驗；圖片／FunNow提供

當露營成為都會人的一種休閒娛樂選擇，主打「最後一分鐘 」( Last Minute ) 的都會享樂預訂平台 FunNow 跨足露營，獨家上架露營品牌「蟬說」系列位於新竹縣的全新營地「蟬說：霧繞」。「蟬說：霧繞」將泰雅族的文化與現代豪華露營完美結合，提供充滿在地文化的一泊二食住宿體驗，雲海圍繞、迷人星空，加上免裝備露營的便利，滿足露營迷的夢想與需求。

FunNow 嚴選 4 個高品質營地提供給消費者，即日起至 5 月 15 日止於 FunNow 輸入優惠碼「跟上露營風」，預訂露營方案可享 95 折。

「蟬說：霧繞」將泰雅族的文化與現代豪華露營完美結合；圖片／FunNow提供
「蟬說：霧繞」將泰雅族的文化與現代豪華露營完美結合；圖片／FunNow提供

1 蟬說：霧繞

「WooRao」在泰雅族語代表「肥沃的土地」，一個受到祖靈之眼保佑的土地，而園區位在海拔1000公尺的白蘭部落，四周遍布美麗的杉木林，天氣好時能俯瞰白蘭溪谷，有時也能坐看雲海翻騰有如白浪滔滔，山嵐繚繞的美麗景致。

位於台中太平區的「蟬說：山中靜靜」，在海拔約700公尺左右的山腰上，景緻迷人；圖片／FunNow提供
位於台中太平區的「蟬說：山中靜靜」，在海拔約700公尺左右的山腰上，景緻迷人；圖片／FunNow提供

2 蟬說另一力作：山中靜靜

位於台中太平區的「蟬說：山中靜靜」，在海拔約700公尺左右的山腰上，距離台中市區車程僅40分鐘，同樣使用高級帳篷，內有雙人床與冷暖氣空調，提供兼顧住宿品質與感受自然環境的露營體驗，營地包含有被台灣欒樹圍繞的「金雨樹區」、瀰漫桂花香氣的「桂花香區」兩區。

「蟬說：山中靜靜」的晚餐以 Buffet 形式提供，使用台灣在地優質食材，混合中西式調理手法，總共30道之多，相信能滿足不同口味的味蕾。

▲「蟬說：山中靜靜」帳篷提供雙人床與冷暖氣空調；圖片／FunNow提供
▲「蟬說：山中靜靜」帳篷提供雙人床與冷暖氣空調；圖片／FunNow提供

▲「OutdoorBase 」佔地2600坪，可以看海、看山、看夕陽；圖片／FunNow提供
▲「OutdoorBase 」佔地2600坪，可以看海、看山、看夕陽；圖片／FunNow提供

在北部地區，FunNow 要推薦位於淡水的「OutdoorBase 空手露營｜一泊三食 X 野遊體驗」，在兩天一夜的行程安排中，店家會有搭帳教學、下午茶、BBQ 晚餐和大小朋友都非常喜歡的星空電影院。

佔地2600坪的園區，有盎然的綠意大樹成蔭，可以在晴朗的天氣眺望天空，看海、看山、看夕陽。Outdoorbase 希望不論是露營入門的初學者或是喜愛大自然的旅人，都可以用最輕鬆的方式，體驗不一樣的野遊生活，來一場感動人心的露營體驗。

▲Outdoorbase 希望不論是露營入門的初學者或是喜愛大自然的旅人，都可以用最輕鬆的方式，體驗不一樣的野遊生活；圖片／FunNow提供
▲Outdoorbase 希望不論是露營入門的初學者或是喜愛大自然的旅人，都可以用最輕鬆的方式，體驗不一樣的野遊生活；圖片／FunNow提供

鄰近南投清境農場、坐擁絕佳山景的朵娜朵露營區，可眺望奇萊山及合歡山群峰，若幸運，還能看到雲海日出；圖片／FunNow提供
鄰近南投清境農場、坐擁絕佳山景的朵娜朵露營區，可眺望奇萊山及合歡山群峰，若幸運，還能看到雲海日出；圖片／FunNow提供

4 朵娜朵露營區

鄰近南投清境農場、坐擁絕佳山景的朵娜朵露營區，可眺望奇萊山及合歡山群峰，層層山景就在山後，若幸運，還能看到雲海日出。周邊有清境天空步道、小瑞士花園、清境農場青青草原及合歡山暗空公園等景點，規劃露營也能一併納入，讓行程更豐富。

對部分露營迷而言，戶外野炊是露營的靈魂，營區隨帳提供一頂炊事帳及一套炊具供使用，住客只要自行攜帶食材和調味料，就能大展廚藝，感受野炊趣味，朵娜朵露營區可說是便利性與美景兼具的露營區。

便利性與美景兼具的朵娜朵露營區；圖片／FunNow提供
便利性與美景兼具的朵娜朵露營區；圖片／FunNow提供

FunNow官網

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整理／方雯玲 Wenling Fang 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/202966

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