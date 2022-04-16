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台積電基本面佳外資卻賣不停 法人揭關鍵原因

雄獅ｘ星宇「母親節包機」微旅行　俯瞰夕陽＆爽嗑米其林美食，還送Jo Malone

欣傳媒 / 欣傳媒

5月母親節你還在煩惱送媽媽什麼禮物嗎？現在有機會可以帶媽媽及全家人一起搭「母親節包機」微旅行！雄獅旅遊攜手星宇航空獨家推出「母親節微旅行專機」，5月7日從桃園機場出發飛往日本宮古島欣賞萬呎高空夕陽，於機上享奢華米其林餐點，還可獲得Jo Malone香氛禮盒及星宇小物等專屬好禮，總價值超過7千元，與乘客共創無可取代的母親節回憶，限量30組套票，每人最低8,520元起。

雄獅旅遊攜手星宇航空推出JX8888母親節微旅行專機，翱翔日本宮古島上空；圖片／雄獅旅遊提供
雄獅旅遊攜手星宇航空推出JX8888母親節微旅行專機，翱翔日本宮古島上空；圖片／雄獅旅遊提供

雄獅旅遊攜手星宇航空推出JX8888母親節微旅行專機，使用空中巴士A321neo執飛，5月7日下午4時自桃園機場起飛，翱翔日本宮古島上空，帶乘客於日落時分欣賞粉色天空，返程則沿台灣東部飛行，一覽高空百萬夜景，最後於下午７時降落桃園機場，行程共計約3小時；機上餐飲部分，經濟艙精選日式精緻胡同燒肉，商務艙則由米其林一星餐廳Longtail操刀，打造頂級空中米其林饗宴。

經濟艙精選日式精緻胡同燒肉，商務艙則由米其林一星餐廳Longtail操刀，打造頂級空中米其林饗宴；圖片／雄獅旅遊提供
經濟艙精選日式精緻胡同燒肉，商務艙則由米其林一星餐廳Longtail操刀，打造頂級空中米其林饗宴；圖片／雄獅旅遊提供

為增添母親節溫馨節日氛圍，雄獅旅遊與國立臺灣藝術大學合作，於候機室現場演出弦樂四重奏，還準備星宇小飛機文件夾、多層資料夾及應景的康乃馨擴香乾燥花束給每位乘客，每組套票可再獲一組「Jo Malone香氛禮盒」，市價6,230元，以及完美複製機上香氛的「星宇香擴香精油」，為一家人創造不凡的空中盛宴。

除了可獲贈小禮物，每組套票可再獲一組「Jo Malone香氛禮盒」，及「星宇香擴香精油」；圖片／雄獅旅遊提供
除了可獲贈小禮物，每組套票可再獲一組「Jo Malone香氛禮盒」，及「星宇香擴香精油」；圖片／雄獅旅遊提供

雄獅旅遊獨家「母親節微旅行專機」共推出30組套票，經濟艙六席四座套票含稅價46,080元，六席六座套票含稅價51,120元，平均每人最低8,520元起，此外為慰勞媽媽辛苦，經濟艙套票將免費升等一份與商務艙同等Longtail餐點；商務艙四席四座套票含稅價90,080元，限量2組，要讓旅客用最頂級、舒適的乘坐體驗，創造獨一無二的佳節回憶。

【雄獅旅遊ⅹ星宇航空 母親節微旅行專機】

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撰　　文／方雯玲 Wenling Fang 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/202982

母親節 桃園機場 米其林

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