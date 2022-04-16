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已報名團體旅遊提不出第三劑證明？ 雄獅公布處理辦法

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疫情指揮中心宣布參加團體旅遊皆須完成第三劑接種，雄獅旅遊發布相關因應辦法；圖片／雄獅旅遊提供
疫情指揮中心宣布參加團體旅遊皆須完成第三劑接種，雄獅旅遊發布相關因應辦法；圖片／雄獅旅遊提供

中央流行疫情指揮中心今(4/15)日宣布，自4/22起針對旅行社承攬的團體旅遊，要求符合接種年齡的參與者皆須完成COVID-19疫苗第三劑接種，對觀光產業造成影響。旅行社龍頭-雄獅旅遊立即發布相關因應辦法，包括旅客如何出示3劑接種證明、如何協助辦理延期或退費的處理辦法。

雄獅旅遊表示，配合中央流行疫情指揮中心規範，4月22日起凡參與不特定對象組成之旅遊團，旅客需出示3劑COVID-19疫苗接種證明（小黃卡、數位疫苗證明、國外接種疫苗證明）。針對4月15日以前報名參加4月22日以後出發之旅客，若無法提出3劑疫苗接種證明，雄獅旅遊將協助旅客辦理延期，時效以半年為限；取消則是扣除已支付之必要費用外，其餘全數退回給旅客，不另收取手續費。

雄獅旅遊說明，另針對18歲以下無法施打第3劑COVID-19疫苗之旅客，將不受到該規定限制；親屬團、畢旅團、企業包團等，因不屬於不特定對象組成之旅遊團，也不受到該規定限制。同時強調雄獅旅遊已加強防疫規範並積極宣導，包含車服、領隊、司機等旅遊團體之直接服務人員，皆以完成3劑疫苗接種，以維護旅客及員工的健康與安全。

【延伸閱讀】▸4/22起24工作場域及進香團、旅行團、健身房須打滿三劑｜各地相關疫情資訊懶人包（不斷更新）====================撰　　文／方雯玲 Wenling Fang 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/202988

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