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是否跟進新北不公布足跡？ 黃珊珊回應了

微笑山線親子沙龍健行活動 開放報名4/16、5/1登場

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「親子沙龍」將於4.16、5.1登場，分享微笑山線親子遊山的經驗。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
「親子沙龍」將於4.16、5.1登場，分享微笑山線親子遊山的經驗。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】春暖花開的春夏，正是萬物萌發富有生命力的時節，趁現在帶著全家人到郊外走走，享受親子溫馨時光正是時候。新北市政府觀光旅遊局用心經營的旅遊品牌─「微笑山線」，持續推動親子家庭走進郊山，並已經開始建立口碑與熟悉度，想到「微笑山線」，就會與親子活動產生連結。

為打造親子遊山創新體驗，今年再推出讓人驚喜的新亮點！首波活動「沙龍與美的體驗」，首度將親子山林遊以沙龍講座呈現，邀請荒野保護協會理事長李偉文、旅遊作家藍白拖、親子作家羅怡君等，帶領親子感受山林慢旅、領略新北家山之美。同時舉辦親子健行團，將步道導覽結合山林美學與在地產業。

活動由知名登山家雪羊與新北市立北大高中課程顧問林炯任，一起帶領家庭感受微笑山線的足跡，並期盼創造父母與孩子獨一無二的回憶，享受親子家庭的幸福時光。「微笑山線」三大核心精神「親山」、「親近」、「親密」，希望親子家庭把握新北市「親山」特性，「親近」自然及人文，打造人與人、人與環境的「親密」關係。

▲新北微笑山線 拉近親子心距離。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲新北微笑山線 拉近親子心距離。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市副市長謝政達表示，新北市擁有豐富的山林資源，悠久的人文歷史，以及便捷的大眾運輸系統，是一座打開家門即走入山林的城市。走進微笑山線可讓孩子展開探索與學習、親近自然人文之外，也是重塑親子間、人與環境的親密關係，讓親子旅遊不只是放鬆休閒，也能凝聚幸福。

知名旅遊作家藍白拖每個月都會帶自己的孩子挑戰爬山或健行，路程從5、6、7公里慢慢拉長。「剛苦完很累但又想再去，成就感會累積，流汗的肉體感受是最直接的，孩子會有答案。」身為父親的角色，藍白拖表示，「就是帶著他一起做我喜歡的事，不管是爬山還旅行」。濃濃的親情，都成為成長中點滴的共同記憶。

▲活動結合在地店家推廣微笑山線。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲活動結合在地店家推廣微笑山線。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

為了見證屬於親子的「微笑山線」，首波啟動記者會中，體驗過「微笑山線」的小朋友，以充滿陽光的笑臉，活潑的儀態，和謝副市長共同進行發布活動訊息，大聲說出：「微笑山線，我們相約山上見！」 新北市政府觀光旅遊局與親子天下合作，邀請親子家庭走進微笑山線，享受微笑幸福時光。

「親子沙龍」將於4/16（六）、5/1（日）登場，「親子健行團」活動分為山林美學、步道文史、自然生態三大主題體驗，從步道健行、寫意山林活動到尋訪生態物種、製茶體驗等，充實親子幸福時光。微笑山線親子沙龍與健行活動，即日起開放報名。後續還會有「音樂與山林的對話」的驚喜規劃，值得大家跟著「微笑山線」安排闔家同歡的活動。

相關訊息：

新北市觀光旅遊網 https://newtaipei.travel/

「新北旅客」臉書 https://www.facebook.com/ntctour

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