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優惠聯票搶好康 泰安觀止線上旅展4／18開跑

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泰安觀止溫泉會館外觀。　圖：泰安觀止／提供
泰安觀止溫泉會館外觀。　圖：泰安觀止／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】闔家出遊，享受美好假期是最舒服的安排了，善用網路訂房優惠或透過優惠聯票，訂購旅宿飯店也能讓荷包更輕鬆！台中旅展即將在4／22～4／25登場，泰安觀止同步推出線下、線上（4／18～4／29）旅展活動，同時發行「優惠聯票」，持聯票可線上訂泰安觀止各種房型、湯屋、露天風呂、餐廳及食、宿、遊、購、行，透過線上預訂票券，另享加碼面額10％至400元不等回饋，讓旅客大呼賺到了。

▲泰安觀止推出線下、線上（4╱15～4╱29）旅展並行活動，同時發行「優惠聯票。　圖：泰安觀止／提供
▲泰安觀止推出線下、線上（4╱15～4╱29）旅展並行活動，同時發行「優惠聯票。　圖：泰安觀止／提供

▲持票券線上預訂，另享加碼面額10％至400元不等，享優惠利潤趁現在。　圖：泰安觀止／提供
▲持票券線上預訂，另享加碼面額10％至400元不等，享優惠利潤趁現在。　圖：泰安觀止／提供

泰安觀止溫泉會館表示，持聯票還可選訂更多飯店，更多產品可加碼抵用。目前可訂飯店包括：泰安觀止、嘉義觀止、台中日光溫泉、苗栗巧克力農莊；2022年擬增可訂飯店：天籟溫泉、北投春天飯店、宜蘭中天飯店、大板根飯店、南方莊園、惠來谷關飯店、苑裡享沐時光飯店、台東鹿鳴溫泉、娜路彎酒店，讓旅客持聯票即可輕鬆規劃全台溫泉之旅。

「優惠聯票」利用旅圖數位行銷系統（以下簡稱旅圖OTA），讓彼此等級相當的飯店組成「策略聯盟」，旅客在同一個OTA即能購買等值的電子 票券，或是實體票券，輕鬆完成套裝小旅行。消費者購買聯盟酒店內的「優惠聯票」將在聯盟內流通，無論是兌換哪一家飯店的房間或是商品，都能將消費留在聯盟中，透過飯店業者自身銷售，還能有佣金獎勵，形成雙贏優勢。

為了讓銷售更有力道，旅圖OTA不斷進化，推出進階版模式，讓飯店組成聯盟，團結力量大。就像以信義區百貨公司比喻，週邊各百貨公司全部聚集一起，消費者無論到哪一間百貨消費，對於商圈來說都是有利可圖；回到聯盟飯店上，此舉也讓彼此等級相當的飯店組成一個聯盟，旅客可以在同一個OTA輕鬆完成一次套裝小旅行。

舉例5天的環島旅遊行程，旅客可以第一天在台北預定飯店，選擇飯店的附加服務內容，或是套裝行程，再依序訂購宜蘭、台東、台中、桃園，成為一台購物車，讓消費者能輕鬆打包旅遊商品，讓飯店與旅遊產品業者只需要專注在套裝產品的特色與優惠，無疑是如虎添翼，使用聯票安排渡假計畫，消費者滿意，飯店也有客人上門；此外，透過線上完整的資訊，旅客可以輕鬆根據自身需求挑選產品，一來節省人力，二來可讓員工將所長發揮在其他地方，讓飯店發展更加穩健，生生不息。

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