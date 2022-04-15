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深度探索185之美！ 屏東「沿山可愛咖」再推新玩法 郵輪巴士週末首航上路

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圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

185沿山金鑽鳳梨下午茶。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
185沿山金鑽鳳梨下午茶。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】屏東縣185縣道，一條沿大武山麓勾勒出美麗的稜線，譜出山野鄉間的美好景緻。屏東縣政府自2022年3月推出期間限定的「185沿山旺來雙層巴士」，帶旅客用不同高度視野看屏東大獲好評，班班預約皆秒殺客滿，遊客紛紛希望能結合更多在地特色深度探索185之美。

▲屏東隘寮社區-愛聊食堂「荊牌套餐」。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
▲屏東隘寮社區-愛聊食堂「荊牌套餐」。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

4月16日起，屏東縣政府好評再推豐富澎湃「185沿山可愛咖」觀光郵輪巴士，深入部落、社區享用冠軍咖啡、DIY可可風味甜品與當季旺來下午茶，即日起正式開放預約，邀請民眾來趟最棒的公路旅行新體驗！

▲禮納禮部落-嵐雲綠海。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
▲禮納禮部落-嵐雲綠海。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

郵輪巴士為新型態車等人的交通旅遊結合遊玩模式，屏東首條郵輪巴士為109年推出爆紅的「台灣好行神山線」，不用煩惱交通景點接駁又能暢玩多點，旅客反應熱烈。

即將上路的「185沿山可愛咖」觀光郵輪巴士帶大家從屏東轉運站、水門轉運站出發，走訪山川琉璃吊橋後前往台灣的普羅旺斯-禮納里部落，在嵐雲綠海品嚐2021特等賞精品咖啡；午餐則在隘寮社區-愛聊食堂享用專屬「荊牌套餐」，從產地到餐桌翻轉不起眼的黃荊入菜，讓人齒頰留香。

▲銘泉農場旺來玻璃屋。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
▲銘泉農場旺來玻璃屋。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

午後到屏東可可園區變身可可藝術家，DIY你的專屬可可風味甜點；再徜徉於萬金綠色隧道和屏東咖啡園區，最後到銘泉農場品嚐185沿山金鑽鳳梨下午茶、在旺來玻璃屋前打卡留下沿山美麗倩影。

「185沿山可愛咖」觀光郵輪巴士採預約制，僅假日開行；超級豐富精彩遊程只要960元玩整天！後續還有更多主題觀光巴士即將上線，請持續關注「屏東go好玩-屏東縣政府交通旅遊處」FB粉絲團。

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