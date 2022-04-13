開不到2年！日本百年燒賣便當「崎陽軒」撤出台北車站　2方式仍吃得到

來自日本橫濱的特產「崎陽軒」主打冷吃也美味的「燒賣便當」，2020年8月才首度於台北車站開設海外第一家分店，今年2月卻低調熄燈，引發一陣唏噓。雖然店面歇業，官方其實表示會找尋新店鋪再開業，而截至4月品牌其實都陸續出沒於百貨日本展，也公佈了兩大訂購方式，讓粉絲仍能持續品嚐10種獨家美味。

燒賣便當台灣版175元。圖／崎陽軒提供

橫濱百年老店「崎陽軒」創立於1908年，後續延伸出的招牌「燒賣便當」至今都是人氣美食，登台後除了讓饕客免出國吃得到同款，也開發台灣原創風味如叉燒便當、咖喱飯、炸雞咖喱飯、可樂餅咖喱飯，滿足更多人的需求，內附台灣限定醬油陶瓷瓶身葫蘆娃的20入燒賣亦是一大亮點。

傳統燒賣20個（內附葫蘆娃）360元。圖／崎陽軒提供

官方3月表示，雖然台北車站店結束營業，品牌仍可接受便當訂單，早上10點至晚間6點期間，通過電話或臉書粉絲專頁至少前一天私訊即可，也提供外送服務。另外，品牌公告歇業時表示，待新店鋪完成後，會再通知開業時間，代表大家未來仍有機會能到實體店購買，粉絲等待期間，也可透過線上訂購回味，或靜候品牌快閃消息囉。

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