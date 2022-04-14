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遊澎湖搭金星輪 「布袋－七美、龍門－布袋」雙航線打造完美菊島之旅

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金星輪於4月起至10月止，提供每日1班航程（布袋－龍門）的服務。　圖：璀璨假期PAK／提供
金星輪於4月起至10月止，提供每日1班航程（布袋－龍門）的服務。　圖：璀璨假期PAK／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】澎湖國際海上花火節今年邁入20週年，持續與LINE合作，4／25起至6／30止每週一、四晚上在馬公市觀音亭休閒園區辦理，除了多采多姿的花火外，包括動力火車等天團也都將跨海演出，成為年度最讓人期待的旅遊盛事。

為了提供旅客更多元的前往方式，璀璨假期PAK集結隆祥（中心）、永達、昱欣、中天、文豪、裕典、金道、旺來、金龍永盛9家旅行社，運用「金星輪」布袋－七美、龍門－布袋雙向航線優勢，推出多樣產品，為澎湖花火商機開出第一炮！

花火節10場與LINE合作 500架無人機科技燈光秀

澎湖縣府旅遊處表示，花火節其中有10場是LINE主場合作，包括有500架無人機科技燈光秀，並有新創的無人機搭載煙火表演，另5／21澎湖海事水產職業學校建校百週年慶加碼1場；離島場則為5／28七美、6／11望安及6／25吉貝，總共施放24場次花火活動。

▲「金星輪」為鋁合金船體，總噸位229噸、可載客242人。　圖：璀璨假期PAK／提供
▲「金星輪」為鋁合金船體，總噸位229噸、可載客242人。　圖：璀璨假期PAK／提供

隆祥旅行社董事長高振添則表示，「金星輪」為一鋁合金船體，船長31.08公尺、寬6.40公尺、總噸位229噸、載客量242人、船員最低配額8員、最高速率28節、經濟速率20節。由日本SETOUCHI CRAFT CO. LTD. 承造完成下水，裝有美國通用（GM）公司主機1,800匹馬力2部，為雙俥雙舵之高速舒適客輪。

▲臺灣港務公司與交通部航港局合作，打造嘉義縣現代化布袋商港旅客服務中心。　圖：璀璨假期PAK／提供
▲臺灣港務公司與交通部航港局合作，打造嘉義縣現代化布袋商港旅客服務中心。　圖：璀璨假期PAK／提供

去程航行最夯南方四島  直接滿足跳島旅遊需求

金星輪於4月起至10月止，提供每日1班航程（布袋－龍門）的服務，相距28海浬，總航程約55分鐘，更拉近台灣與澎湖之間的距離，較既有的馬公－布袋航線縮短了將近30分鐘的航程。 另外因應花火節，金星輪更提供特別的航程，自4／24起至6／30止，每週三、日出發，去程航行近2年最夯的南方四島（七美登島、西吉嶼藍洞巡航、東吉嶼登島），直接滿足跳島遊需求，不走回頭路，觀賞南方四島之美，週三、日出發3天2夜行程，也完美搭配每一次的花火演出日期，完美的體驗菊島之美。

▲服務中心有免費WiFi，方便3C用品使用，飲水機設置也如國際機場規格。　圖：璀璨假期PAK／提供
▲服務中心有免費WiFi，方便3C用品使用，飲水機設置也如國際機場規格。　圖：璀璨假期PAK／提供

規劃每人20KG行李重量 3大豐富產品任君挑選 名人旅行社總監王志軒表示，金星輪提供242座舒適座位，讓更多公司行號、學校畢旅、招待團體更方便使用，滿足大規模團體旅遊的需求，另外，船班早去晚回，讓旅客至澎湖玩好玩滿整整3天，而金星輪在行李上也特別規劃每人20KG可登船之行李重量，讓旅客只怕錢不夠、不怕買不夠，輕鬆帶回澎湖多樣名產回台。

★尊爵遊－澎湖七美藍洞巡航．龍蝦島抓龍蝦．燕鷗無人島巡航3日：規劃專人料理新鮮龍蝦泡麵，提供澎澎灘6大水上活動任你玩，並乘船出海觀賞花火節，走訪馬公北環之旅，安排住宿海洋渡假村或同級。

★豐富遊－澎湖七美藍洞．東海生態探秘．無限暢玩水上活動3日：員貝嶼、雞善嶼、錠鉤嶼3島巡航，提供澎澎灘8大水上活動任你玩，走訪鳥嶼潮間帶生態之旅，並乘船出海觀賞花火節，走訪馬公北環之旅，安排住宿嘉華飯店或同級。特別贈送石滬浮潛、立竿捕魚。

★超值遊－澎湖七美．藍洞海上巡航3日：東吉嶼、西吉嶼秘境藍洞巡航，特別贈送雙主餐龍蝦泡麵＋BBQ烤肉吃到飽，並走訪馬公北環之旅，安排住宿旭海天空海景民宿或同級。

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