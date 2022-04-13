3大福華飯店KKday獨家優惠！徜徉四月雪、螢光海　加贈兒童免費住再送野餐午茶組&娃娃

超前部署母親節！福華飯店集結3大品牌最新攜手旅遊電商平台KKday，獨家推出「春遊野餐趣」新專案，即日起至5/31只要入住新竹福華、石門水庫福華或溪頭福華，雙人最低3800元起即可盡享療癒度假享受，每房再送野餐籃午茶組、摺疊野餐墊，親子同遊加碼免費加贈1位兒童入住與桃園Xpark海洋生物大娃娃，系列好康別錯過。

石門福華泳池日光浴躺椅。圖／業者提供 新竹福華Hovii野餐組。圖／業者提供

福華飯店與KKday「春遊野餐趣」優惠方案截至5/31，活動期間只要入住新竹福華豪華單床房、石門福華雅緻雙人房、溪頭福華大學樓高級單床房或紅樓尊爵雙人房，除了享有隔日早餐兩客，還可讓一名不佔床兒童不加價入住，每房也會贈送野餐雙人份午茶組、KKday品牌野餐墊、Xpark海洋生物娃娃各一。

Xpark娃娃與KKDAY野餐墊。圖／業者提供 溪頭福華雲杉樓。圖／業者提供

值得一提的是，適用的3家飯店皆是親子旅遊行程的好選項，其中石門水庫福華渡假飯店內設有近400坪親子設施，鄰近的石管局大草坪也正值「四月雪」流蘇花盛放期，超適合坐在飄雪美景下野餐；溪頭福華渡假飯店除了森林步道秘境，配合螢火蟲季更能欣賞專屬夜間「螢」河；新竹福華大飯店則可搭配百年古厝、新竹市立動物園等，一起放電。雙人房3800元起，提醒大家優惠專案需要至KKday平台各活動頁面訂購。

溪頭福華螢火蟲季。圖／業者提供

石門福華附近大草坪流蘇花。圖／業者提供

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