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母親節「5大台北飯店早鳥一次看」！送免費住宿券、頂級SPA與蛋糕9折統統都有

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／台北寒舍艾美酒店 - Le Méridien Taipei官網 圖右上／台北凱達大飯店官網 圖右下／台北市林萬麗酒店官網
圖左／台北寒舍艾美酒店 - Le Méridien Taipei官網 圖右上／台北凱達大飯店官網 圖右下／台北市林萬麗酒店官網

2022年母親節即將於5月8日正式登場，不少飯店業者紛紛推出「早鳥優惠」吸引顧客消費，不論旗下餐飲品牌的桌菜、甜點蛋糕或是住宿等統統都有，小編特地整理台北5大飯店母親節優惠，快把握機會儘速下訂搶優惠囉！

台北喜來登飯店

台北喜來登飯店推出「花漾年華」母親節寵愛住宿專案，從5月5日到5月31日都可以享有此專案像是復古旗袍體驗、頂級SPA療程與美食暢饗等體驗，內容包含雙人入住米其林指南評選為頂級舒適的星級客房一晚、行政貴賓廳早餐2客、全天候咖啡茶與非酒精飲品，不僅如此，還有媽咪們最愛的90分鐘SPA療程，訂購此專案再送The Deli「繽紛馨意」3.5吋花果茶蛋糕、Vsis花草森林按摩精華油(100ml)及小草作「果韻花香禮組」花茶禮盒，專案一晚價格只要6,925元起，優惠好康拿不完，快撥打電話訂起來。

官網：https://www.sheratongrandtaipei.com/

圖／台北喜來登大飯店官網
圖／台北喜來登大飯店官網

台北寒舍艾美酒店

台北寒舍艾美酒店特別針對母親節推出「尊寵女王」蛋糕早鳥優惠，只要4月24日前預購付款享9折優惠，另外預購日期從即日起至5月5日。

此次則由台北寒舍艾美酒店巧克光廊推出「鳳梨焦糖奧莉茲蛋糕（880元/6吋）」與「草莓伯爵蛋糕（580元/4吋）」兩種，像是鳳梨焦糖奧莉茲蛋糕，內餡選用Valrhona法芙娜奧莉茲巧克力製成的慕斯，巧妙選用鳳梨和香草莢一同熬煮而成的果餡搭配，酸甜與慕斯口感層次豐富，非常好吃。現在只要訂購上述兩款蛋糕，即贈一條Mathilde M.法國瑪恩「瑪麗安東妮 絲柔香氛護手霜30ml」一份，數量有限把握機會囉。

官網：https://www.lemeridien-taipei.com/

圖／台北寒舍艾美酒店 - Le Méridien Taipei官網
圖／台北寒舍艾美酒店 - Le Méridien Taipei官網

兄弟大飯店

兄弟大飯店旗下有多種料理餐廳，也因應母親節推出系列優惠，像是蛋糕餅乾部推出即日起4月30日預訂8寸「奼紫焉紅」或「岩燒檸檬千層」蛋糕，於5月1日至5月8日間取貨，享有優惠價1,088元（原價1,200元)；另外還有知名梅花廳(粵菜飲茶) 推出獨立包廂，最低消費為小包廂(12位以下)每桌12,000元起，亦有大包廂(超過12位)，每桌則為18,000元起；菊花廳(日本料理)於4月30日至5月8日也推出母親節精緻套餐，每客1,680元爽吃日式精緻料理。

官網：http://www.brotherhotel.com.tw/

圖／兄弟大飯店官網
圖／兄弟大飯店官網

台北凱達大飯店

台北凱達大飯店旗下「家宴中餐廳」與「百宴自助餐廳」因母親節分別推出美顏養生餐與Buffet優惠，像是家宴中餐廳推出6人桌菜（桌價5,800元，另計10%服務費）與10人桌菜（桌價13,800元，另計10%服務費），只要4月30日前付清享95折，早鳥再贈600元消費抵用券、百元餐飲折抵券與鮮榨西瓜汁；而與5月7日與5月8日當日午晚餐至百宴自助餐用餐，每位消費者加贈「焗烤澎湖海大蝦」一份。

官網：https://www.caesarmetro.com/

圖／台北凱達大飯店官網
圖／台北凱達大飯店官網

台北士林萬麗酒店

台北士林萬麗酒店推出「慈母月溫馨加倍」住宿優惠活動，專案內容包含士林廚房早餐2客、行政酒廊禮遇、贈送紅酒1瓶、客房Mini Bar、Clarins克蘭詩極緻活齡玫瑰亮彩霜15ml & 極致活齡晚霜15ml(價值$2,820)與500元餐飲抵用券4張，更狂的是再送豪華市景房平日住宿券1張(限週日至週四入住，有效期限至8/31)，另外早鳥4月15日前預訂此專案，還有機會獲得6吋母親節蛋糕或萬麗專屬紫蘇調香氛擴香竹枝禮盒喔，諸多好康詳情請上官網查詢。

官網：https://www.gobooking.com.tw/

圖／台北市林萬麗酒店官網
圖／台北市林萬麗酒店官網

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母親節 早鳥 蛋糕 SPA 喜來登飯店 寒舍艾美

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