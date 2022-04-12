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「小王子75週年特展」限定星光場晚鳥優惠！買就送抱枕公仔，加贈驚喜調酒

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／限定故事人星光劇場｜小王子的藝想世界：75週年特展活動網頁
圖／限定故事人星光劇場｜小王子的藝想世界：75週年特展活動網頁

號稱世界最被翻譯最多的傳奇小說，其《小王子的藝想世界》75周年特展即將於四月於台灣閉幕，針對晚鳥推出加開限定星光場，而且只要購買個人獨享或雙人套票，依照套票內容送抱枕或公仔，每人還能獲得驚喜調酒與專屬點心一份喔，喜歡小王子的大小朋友千萬不要錯過與小王子探索未知旅程的機會喔。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／限定故事人星光劇場｜小王子的藝想世界：75週年特展活動網頁
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小王子一書是由作者安東尼聖修伯里於二戰撰寫的小說，至今在全球擁有超過470冊各語系小王子的書封，在本次特展也可以看到，另外還有作者的手稿與文獻，不僅如此，此次特展集結五大故事主軸並化為12個劇場式展間進行互動式體驗。

圖／限定故事人星光劇場｜小王子的藝想世界：75週年特展活動網頁
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圖／限定故事人星光劇場｜小王子的藝想世界：75週年特展活動網頁
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這次因應特展還推出「經典故事 X 沉浸式互動劇場 X 原創展場」活動，並加開4月16、17、23與24日等四日的限定星光場，保證法國原創授權、台灣團隊打造，將有90分鐘的夜間體驗，在超過200坪的展場尋找小王子的蹤跡，也有機會與6位星球故事角色互動，包含國王、愛慕虛榮的人、酒鬼、商人與狐狸等。現在只要在ACCUPASS售票平台購買個人獨享與雙人套票，除了活動票券外還有驚喜調飲與專屬點心，還能再獲得價值690元的小王子特展限定抱枕或公仔（按進場票券人計算）。更多消息請上合作ACCUPASS網頁或官網查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／限定故事人星光劇場｜小王子的藝想世界：75週年特展活動網頁
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圖／限定故事人星光劇場｜小王子的藝想世界：75週年特展活動網頁
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限定故事人星光劇場｜小王子的藝想世界：75週年特展

演出日期：即日起至04/24（日）的每週六日晚上7點與8點半準時開演

體驗時間：全程體驗長約90分鐘(含秘密空間解鎖20分鐘）

活動對象：全程活動含酒精調飲，鼓勵乘坐大眾運輸交通工具，如有開車需求者請自行斟酌。不適合懷孕與18歲以下觀眾，18歲以下觀眾需有成年人陪同參與。

地點：台北市華山1914文化創意園區

圖／限定故事人星光劇場｜小王子的藝想世界：75週年特展活動網頁
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