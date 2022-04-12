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絕美沙灘、著名潛點、海底溫泉　夏天遊綠島3路線打造Happy day

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享受綠島特色物種林投樹的林投果汁補充流失的能量。　圖：東部海岸風景區管理處／提供
享受綠島特色物種林投樹的林投果汁補充流失的能量。　圖：東部海岸風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】夏天即將來臨，期待前往離島度假的遊客也都蓄勢待發，綠島擁有絕美沙灘、著名潛點、世界級海底溫泉，豐富且多樣的自然生態資源，以及獨特的風土人情，每年都吸引大批遊客前往。

▲從海洋到餐桌，以一支釣魚法捕撈近海、數量較多的洄游魚類。　圖：東部海岸風景區管理處／提供
▲從海洋到餐桌，以一支釣魚法捕撈近海、數量較多的洄游魚類。　圖：東部海岸風景區管理處／提供

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處（以下簡稱東管處），於發展離島渡假觀光同時，為能兼顧環境生態資源永續，2022年夏天，自4月份起至10月份以「永續旅遊結合綠島六大特色主題」推動三條創新遊程，盼打造「綠島 天堂島嶼」，讓遊客在旅途中能認識綠島自然生態、海洋之美與體驗傳產、美食、慢活、療癒之趣，留下難忘的旅遊印記。

▲感受星空之美，守護無光害的美麗星空。　圖：東部海岸風景區管理處／提供
▲感受星空之美，守護無光害的美麗星空。　圖：東部海岸風景區管理處／提供

海島小旅行1～「與海同樂 夜釣慢魚」：透過海上野人的解說帶遊客出海認識綠島常見的魚類，了解在地當季海鮮食材，認識從餐桌到海洋，永續海鮮觀念的重要性 。

海島小旅行2～「守護星空 草地野餐」：前往綠島最美的觀星點，在觀星達人的解說下，學習找尋星座、認識天體運行的機制，享受在無光害環境下，觀賞滿天星空與銀河的震撼，同時就地品嘗溫泉煮食或芡粿等綠島道地美味。

海島小旅行3～「生態探索 全覽綠島」：跟著專業解說員探索綠島生態，走訪綠島叢林，認識綠島特有種「碎斑硬象鼻蟲」及綠島常見植物稜果榕、大葉樹蘭、野牡丹等，並登上綠島第二高山阿眉山頂眺望太平洋。

東管處處長林維玲表示：「今年夏天，歡迎大家來到綠島感受天堂島嶼的魅力，三條創新遊程行程中將全面減少一次性塑料或紙製用品的使用，也鼓勵大家自備餐具參與，以行動守護綠島，珍惜自然資源、友善環境，讓綠島永續成為離島渡假的首選勝地。」

相關活動即日起開放報名至10月30日，詳細活動資訊請上東管處臉書「【Nga'ayho】你好，東海岸」搜尋。

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