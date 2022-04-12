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花火20系列經典！　2022澎湖國際海上花火節 4／25盛大呈現

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2022澎湖國際海上花火節」將於4月25日登場。　圖：shutterstock／來源
2022澎湖國際海上花火節」將於4月25日登場。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】澎湖年度最重要觀光盛會「2022澎湖國際海上花火節」，將於4月25日盛大展開，今年將再次攜手LINE延續深度合作，以「精彩永續綻放」為主軸，邀請超高人氣LINE FRIENDS明星一同為澎湖花火節慶祝20週年。

▲澎湖國際海上花火節邁入20週年，攜手LINE FRIENDS明星與各單位規劃一系列精彩活動。　圖：澎湖縣政府旅遊處觀光促進科／提供
▲澎湖國際海上花火節邁入20週年，攜手LINE FRIENDS明星與各單位規劃一系列精彩活動。　圖：澎湖縣政府旅遊處觀光促進科／提供

澎湖縣政府旅遊處表示，今年花火節邁入20週年，活動將自4月25日到6月30日每周一、四辦理，另外規劃5月21日配合澎水百年校慶周末加場，以及5月28日七美場、6月11日望安場以及6月25日吉貝場等三個離島場次，總計24場花火活動，其中10場特別與LINE FRIENDS再次攜手，合作演出主題無人機科技燈光秀，另外縣府還規劃澎湖主題無人機科技燈光秀，結合花火節特色、澎湖海洋、地質和文化，打造專屬澎湖的奇幻燈光秀，無人機架數也超越往年，除每場有500架無人機演出，開閉幕場亦將另搭配200架無人機作為亮點儀式的橋段。

▲每年夏天，萬眾矚目的離島煙火秀就在澎湖。　圖：shutterstock／來源
▲每年夏天，萬眾矚目的離島煙火秀就在澎湖。　圖：shutterstock／來源

而萬眾矚目的煙火秀規模將會更勝以往，並利用大型無人機搭載煙火的新型態表演方式，作為特別的開場秀，帶來氣勢磅礡的華麗演出，打造令人嘆為觀止的無人機燈光秀，不僅如此澎湖縣政府也邀請了許多重量級藝人一起與大家共度最燦爛的夜晚！

今年花火節與LINE FRIENDS合作一系列限定商品，包含兩款花火節限定T恤、晴雨兩用折疊傘、熊大莎莉刺繡棒球帽及海灘巾，另外縣府也特別設計開發花火20週年紀念商品，有花火20經典紀念T恤、花火20玩美四季經典紀念提袋、花火20紀念鑰匙圈、花火20紀念小夜燈、花火20經典窯燒紀念杯、花火20經典紀念帽等多樣商品，並與亞洲領先設計購物網站Pinkoi及全家便利商店合作，即日起即可至Pinkoi預購商品，另外 4月25日起於澎湖全家便利商店及澎湖國際海上花火節活動現場販售，快來蒐集。

澎湖旅遊期間也要做好防疫措施！全家便利商店今年再次加入合作行列，除了將澎湖三大元素:海龜、仙人掌、花火節煙火分別設計成三款特色口罩，更推出有海龜與夜空煙火圖像的隨身酒精噴瓶，還有獨家販賣臺虎生啤酒

澎湖花火節限定版、FamilyMart Collection小分子氣泡水「花火款」，於4月20日起陸續在澎湖各全家便利商店獨家販售。

另外澎澄飯店今年特別與LINE FRIENDS聯名合作以可愛的熊大、兔兔與莎莉製作主題造型甜點從4月25日起至9月30日止，獨家販售甜點將階段推出多款風味杯子蛋糕、焦糖爆米花冰淇淋以及新鮮果汁氣泡飲，讓您看到鬆軟香甜療癒，入口軟綿精氣神痊癒的餐點。

澎湖縣政府特別為今年20週年規劃了紀念小彩蛋活動，凡身分證字號末兩碼為20或生日為20日之遊客即可持身份證明文件正本好禮二選一，可選擇兌換花火20限定口罩加指定商品100元折價券或澎湖紀念明信片加指定商品100元折價券，還有開幕限定好禮活動，凡符合以上資格，可於4月25日開幕當天再兌換花火LINE限量手扇，一人限領1支，數量有限，一起慶祝花火20週年。 更多活動訊息歡迎參考澎湖國際海上花火節粉絲專頁及澎湖Travel粉絲專頁。

溫馨提醒：飲酒過量，有害（礙）健康；未滿十八歲禁止飲酒。

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