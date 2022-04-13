離島假期推薦！「5金齊飛．5馬奔騰」台金澎雙島 夏季+冬季版遊程新玩法

陳景蘭洋樓是金門旅居新加坡僑商陳景蘭於公元1921年興建的洋樓宅第。 圖：金環球集團／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】金門與澎湖是台灣兩大重要旅遊離島，金門保存了閩式的古厝聚落、巴洛克式的洋樓，隨處可見風獅爺，都讓金門充滿人文歷史與戰地風情；澎湖坐擁蔚藍的海岸，鬼斧神工的海岸地形，加上電視劇《原味的夏天》、《海豚灣戀人》都把澎湖推升到必訪的渡假勝地。

金環球集團運用自身優勢，首創「5金齊飛．5馬奔騰」台金澎雙島新玩法，台北、台中、嘉義、台南、高雄5地出發，搭配獨家澎湖—金門包飛航段讓兩個截然不同的旅遊離島，可一次走訪不再是夢想！

▲（左起）金環球集團副總經理梅家斌、董事長翁炳贊、總經理林美玫、副總經理趙月麗。 記者-張偉浩／攝 ▲（左起）金環球集團副總經理梅家斌、董事長翁炳贊、總經理林美玫、副總經理趙月麗。 記者-張偉浩／攝

「金環球集團」可說是金門最具代表性的旅行社，同時也是金門首批經政府核准成立的11家旅行社其中之一。董事長翁炳贊身為在地金門人，對於金門有著不一樣的情感，並希望能藉由推廣與行銷金門在地觀光發展的信念，讓金門旅遊市場可以更加蓬勃發展。

▲金門建設許多戰備坑道，現在搖身一變成為最夯的旅遊景點。 圖：金環球集團／提供

全台旅客從最近機場就能出發 大大提升產品競爭力

翁炳贊表示，集團業務承攬範圍著重於金門、馬祖、澎湖、台灣本島及金廈小三通往返旅遊，目前於金門、廈門、台北3地設有實體服務據點，提供同業最便利的在地服務。

目前，獨家推出「5金齊飛．5馬奔騰4～5日遊」產品，意思就是讓旅客可以從台灣出發（台北、台中、嘉義、台南、高雄5地出發），前往「金」門與澎湖「馬」公機場，並運用金門—澎湖來回航班串飛，包裝4～5天行程。全台各地旅客不需要搭乘高鐵或是火車就能從自家出門，便利性大增，大大提高旅客出遊意願，其中澎湖—金門的包飛（70人座）是金環球集團獨家使用，提供台灣旅客前往金門、澎湖雙島最佳空中渠道，也大大增添旅遊豐富度，也成為產品的最大優勢。

▲過往戰爭的坦克擱淺在沙灘上，成為網美最愛的打卡景點。 圖：金環球集團／提供

客製化調整餐食、飯店、機位數 符合多樣消費族群需求

由於台金澎三飛的獨特玩法，旅客每次搭乘飛機從台北到金澎只需要40分鐘、金澎單程也只要30分鐘，縮短了交通時間，放寬了旅遊遊玩的時間，更能根據旅客大團客製化出發日期跟金澎中段飛機的乘載人數，方便企業戶規劃會議旅遊、獎勵旅遊。

翁炳贊強調，曾經有企業的員工旅遊人數超過70人，因此加大機型至180人座，讓企業的團體旅遊更加順暢。而一般的團體產品更只要6個人就可以成團，產品也能根據旅客放假的天數，更改不一樣的天數，也能調整住宿飯店、餐廳用膳不同等級，讓產品價格可以符合多樣消費族群需求。

▲金門保存多棟外觀完好的閩式建築。 圖：金環球集團／提供

金澎雙島依造季節調整玩法 讓旅客在對的時節體驗對的遊程

「5金齊飛．5馬奔騰4～5日遊」產品，分為先到澎湖再遊金門，或是先到金門再訪澎湖兩種玩法，景點內容順序相反。翁炳贊表示，產品更依造季節性，推出4～9月夏季版，以及秋冬版，主要差別在澎湖的海上活動有所調整，讓旅客在對的時節體驗最對味的遊程。

▲沙美摩洛哥沙美摩洛哥是位於沙美老街的頹屋，走進沙黃色的頹屋建築彷彿置身在中東沙漠之中，大家來到這都說像是到了中東國家摩洛哥。 圖：金環球集團／提供

▲獅嶼位於小金門西北方，還可遠眺中國大陸廈門。 圖：金環球集團／提供

▲金門風味餐。 圖：金環球集團／提供

夏季版遊程

金門DAY 1：尚義機場→陳景蘭洋樓→慈湖三角堡→南石滬公園→建功嶼（金門摩西分海）。

金門DAY 2：山后民俗村→獅山砲陣地→陽翟老街→古崗湖＋下午茶→梁山觀止步道→特約茶室展示館→昇恆昌免稅店 金門—澎湖DAY 3：瓊林紅磚樹牆（IG熱門打卡點）→莒光樓→尚義機場—馬公機場→海洋牧場→環島之旅（鯨魚洞→通樑古道→跨海大橋→二崁古厝→果葉石壁）

澎湖DAY 4：南方四島國家公園─東吉嶼登島、西吉藍洞巡航、東嶼坪巡航、西嶼坪巡航→七美島登島（遊覽車）→雙心石滬→大獅龍埕風景區→澎坊免稅店

澎湖DAY 5：古蹟巡禮（天后宮、四眼井、中央老街、順承門）→篤行十村文化園區（張雨生故事館）→潘安邦故居→馬公機場→返家

▲雙心石滬位於澎湖縣七美鄉東湖村頂隙北面海崖下，因此又稱頂隙滬，已有700多年的悠久歷史。 圖：金環球集團／提供

▲連接白沙、西嶼兩島的跨海大橋，橫跨波濤洶湧的吼門水道，全長2,494公尺。 圖：金環球集團／提供

冬季版

金門DAY 1：尚義機場→陳景蘭洋樓→慈湖三角堡（藝術展覽點—砲後重生）。

金門DAY 2：山后民俗村→獅山砲陣地→峰上巡檢司城→沙美摩洛哥→沙美老街→陽翟老街→昇恆昌免稅店→後浦小鎮 金門—澎湖DAY 3：南石滬公園（喊泉）→翟山坑道→尚義機場—馬公機場→奎壁山遊憩區

湖DAY 4：南海碼頭─馬公巡航（金龜頭砲台、觀音亭、四角嶼、蛇頭山、測天島）→海洋牧場→環島之旅（中屯風車→通樑古道→跨海大橋→二崁古厝→果葉石壁）→澎坊免稅店

澎湖DAY 5：古蹟巡禮（天后宮、四眼井、中央老街、順承門）→篤行十村文化園區（張雨生故事館）→潘安邦故居→馬公機場→返家

▲海蝕形成的洞穴，自然形成平整的外觀，越靠近藍洞，底下的珊瑚也透出夢幻的藍綠色，美的好不真實。 圖：金環球集團／提供 ▲海蝕形成的洞穴，自然形成平整的外觀，越靠近藍洞，底下的珊瑚也透出夢幻的藍綠色，美的好不真實。 圖：shutterstock／來源

產品旅遊特色

★立榮航空三段飛機、一次玩兩島。

★特色風味餐、海洋牧場（牡蠣炭烤＋海鮮粥）。

★加碼贈送：貢糖、一條根小藥膏、麵線（1人1份）。

★4早餐、3午餐、4晚餐，加上A檔飯店4晚2人1室。

▲每年都擠滿遊客的澎湖觀光盛事「2022澎湖國際海上花火節」，今年適逢20週年。 圖：金環球集團／提供

▲澎湖奎壁山摩西分海，只有退潮時才會出現美麗的海中央道路。 圖：金環球集團／提供

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