身分證字號＋出生日期「對中6數字」福容飯店免費住！最高再爽拿4266元大禮包
擁有「全台極稀有海洋溫泉」的福容大飯店福隆分店要歡慶六週年囉，只要拿出身分證來核對並符合6個指定數字，即可「免費0元」爽住萬元飯店囉，最高還有機會現拿4266元週年慶大禮包喔，快一起來瞧瞧吧！
福容大飯店福隆分店是號稱是全台唯一氯化物碳酸氫鹽泉飯店，且因鄰近海邊，也擁有超過三公里長的黃金石英沙灘，每逢假期都有不少北部旅遊前往度假。
這回福隆店歡慶成立6週年囉，因應6歲生日推出「6個6免費住飯店」活動，只要即日起至4月30日，於官網下定指定專案（限定春季1泊2食、福容假期1泊1食與4人同行1泊1食）並出示身份證，只要身分證上的「民國出生年月日及身分證字號」內總共有6個6，即可免費入住精緻和洋客房一晚喔。
不僅如此，若有同行旅客，只要任兩張身分證加總3個6，即可享現金折價666元，另外若還有4月26日生日的消費者，還會加贈600元抵用券，不論餐飲、休閒與客房消費都可以使用喔，最高還有機會可享總共4,266元的周年慶大禮包！快把握四月假期住一波吧，更多優惠請上官網查詢。
官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/
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