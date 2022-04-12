體驗國旅新魅力 「跟著喔熊動吃動」徐新洋、思荻麥花東逍遙遊

【旅奇傳媒/編輯部報導】為持續加溫國旅市場並準備國際市場開放，交通部觀光局近期特別推出最新花東旅遊影片《跟著喔熊動吃動》，邀請熱門綜藝節目《全明星運動會第三季》成員─徐新洋，以及超人氣網紅─思荻麥，一同前往花蓮深度旅遊，展現出國旅的浪漫新玩法。

▲徐新洋、思荻麥前往玉富自行車道，愜意騎乘單車。 圖：交通部觀光局／提供

交通部觀光局指出，觀光主題推廣從2022年起由每年單一主題轉變為多元主題旅遊，將台灣觀光各種元素，整合為生態（親山、親海、地質、賞花鳥）、文化（民俗節慶、部落、客庄、博物館）、美食（溫泉、米其林）及樂活（自行車、馬拉松、鐵道）等4大主題行銷宣傳，讓旅客深度體驗台灣。

▲《跟著喔熊動吃動》前往花蓮瑞穗體驗「黃金湯泉」。 圖：交通部觀光局／提供

這次，喔熊組長化身在地導遊，在《跟著喔熊動吃動》影片中，帶領徐新洋、思荻麥前往花蓮瑞穗，兩人初次體驗「黃金湯泉」，享受東部不一樣的泡湯風情，並前往「亞洲唯一橫跨兩個板塊的自行車道」─玉富自行車道，愜意騎乘單車，沿途欣賞油菜花海、田園風光，壯麗美景盡收眼底，讓兩人頻頻拿起手機自拍，留下難忘回憶。

▲由舊東里車站改建的東里鐵馬驛站，因為彩繪稻田成為花蓮打卡熱點。 圖：交通部觀光局／提供

來到花蓮，除了親近大自然，更不能錯過當地部落文化！喔熊組長帶他們走進「織羅部落」，體驗部落餐桌和米彩繪DIY，精彩的旅程，讓徐新洋與思荻麥大呼過癮，更誇讚：「沒想到不用搭飛機出國，就能擁有一趟浪漫又完美的旅程。」

台灣觀光元素具有多元性，「生態」、「文化」、「美食」、「樂活」，主題豐富多元，此次《跟著喔熊動吃動》來到花蓮瑞穗，兩位藝人體驗當地自然生態、品嚐部落美食與部落文化，以及騎車感受樂活運動，希望藉此傳遞出台灣多元主題旅遊的獨特魅力，也歡迎大家落實防疫、深度遊國旅。

交通部觀光局指出，國旅券自去年底推行至今，已超過百萬人抵用，日前更宣布加碼抽獎活動，不受限於民眾消費選項，不論把國旅券用在旅宿業、旅行業、觀光遊樂業、溫泉標章業者、國家風景區管理處促參案商家或觀光工廠，只要在4月底期限前用掉國旅券，就有機會抽中總市值超過60萬元的多項好禮，歡迎民眾出遊時多加利用。

《跟著喔熊動吃動》影片即日起可於交通部觀光局YouTube及Facebook粉絲團觀賞。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野