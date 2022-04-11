身分證或生日「1個2折200」　嘉義新飯店5大優惠！買1晚送1晚、875元起入住長榮文苑

身分證秀出來！2020年新開幕的嘉義「長榮文苑酒店」鄰近國立故宮博物院南部院區，憑藉好山好水的景致受到旅客喜愛，品牌今年推出一系列新優惠，其中最受歡迎莫過於兩週年好康，身分證或民國生日對中「2」現折房價、姓名對中「文」「苑」免費升等房型；4月最新還推出了「買一晚送一晚」優惠，另有最低875元即可入住，5大高CP值促銷方案精選一次看。

身分證或生日對中「2」最高現折800元：截至4/30

為歡慶飯店兩歲生日，嘉義長榮文苑酒店身分證對對碰即日登場，只要民國生日或身分證字號含「2」，對中1個即可折抵200元房價、2個現折400元，至多可現省800元。活動不限平假日，訂房截至4/30，入住期間可至5/31。

圖／嘉義長榮文苑酒店臉書專頁

提醒大家優惠數字擇一方式使用，活動限「文苑假期一泊一食」及「文苑假期一泊二食」，每房限一位房客使用，本人必須入住同行房客證件不得合併計算，每房限折抵一次，續住不再提供房價折抵。

姓名對中「文」、「苑」：截至4/30

數字沒成功還有姓名優惠！截至4/30活動期間若姓名對中「文」或「苑」任一同音字，訂購官網上任何住房專案，即可免費升等南院景房型，各房型每日限量5間。而姓名直接有「文」「苑」同字，即可直接升等文苑套房，每日限量2間。

圖／嘉義長榮文苑酒店臉書專頁

活動入住期限至5/31，平假日都開放，房型升等也適用續住訂房，原訂房為南院景房型或文苑套房之住客，則不再提供房型升等或其他優惠。

買一晚送一晚：截至6/30

若懶得符合條件，飯店也最新打造「南奇美‧嘉故宮」住房專案。6月底為止凡提前三天前預訂，平日雙人入住嘉義長榮文苑酒店，即可0元獲贈台南台糖長榮酒店平日住宿乙晚，期限內兌換入住即可。長榮文苑酒店房型為南院景豪華客房，附自助式早餐、嘉義故宮南院門票，4月份住宿每房再加贈文苑發光積木乙組。

圖／嘉義長榮文苑酒店臉書專頁

而免費贈送的台南台糖長榮酒店住宿券則為平日豪華客房，附自助式早餐、台南奇美博物館門票，4月入住再享一堂拼豆體驗。活動優惠價位6888元，等於平均每人每晚只需要1722元跨縣市旅遊，兩家飯店方案每日限量3間。

平日入住免費升等房型、持高鐵票再贈飲料券：截至6/30

即日起至6/30為止，若透過高鐵飯店聯票至「長榮文苑酒店」官網訂房，平日入住即享升等南院景房型，若現場出示當日高鐵票證明則再依原房型人數加贈飲料券。住宿期間旅客可享文苑晨光活力早餐、客房點心及Mini Bar、免費使用健身房、露天游泳池、桌遊室、兒童遊戲室等設施。提醒大家旺季或假日入住無法提供房型升等及飲料券。

圖／嘉義長榮文苑酒店臉書專頁

指定日入住4人均一價3500元：截至4/26

長榮文苑酒店推出輕鬆住優惠，活動期間入住高級家庭房，不含早餐即享純住房3500元，2至4人統統均一價，住滿4人平均一人只要875元，南院景觀房型、旺日入住額外加價。不過官網顯示目前尚未有開放日期，可再隨時掌握官方最新動態。

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