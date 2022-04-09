快訊

染疫增5中重症包括1死 為90多歲女性長者未打疫苗

入境陽性率高 即起「越南所有航班」前6小時快篩報告

幸福桐遊！ 美好彰化「2022桐花祭」 4/16浪漫登場

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
四月是桐花盛開的季節。　圖：Shutterstock／來源
四月是桐花盛開的季節。　圖：Shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】四月桐花接力登場了，是邀約親友桐聚旅遊的好時光，彰化縣「2022桐花祭～美好彰化幸福桐遊」將自4月16日至5月1日舉辦為期16天的賞桐花活動。今年桐花祭的主題為「桐聚道」，希望桐花開的時候，可以邀約親朋好友一同在桐花樹下進行茶道、花道，欣賞山林間藝文演出，享受寧靜、純美、安適的桐花祭。

▲彰化桐花祭活動海報。　圖：彰化縣政府／提供
▲彰化桐花祭活動海報。　圖：彰化縣政府／提供

彰化縣分別在彰化市福田社區賞桐生態園區、員林市藤山步道、芬園鄉德興社區崎路仔桐花步道、芬園鄉溪頭社區挑水古道、芬園鄉一東寮客庄辦理桐花祭活動，並規劃了桐花接駁車，以推廣鄉村型社區既有社區導覽，以及「桐遊彰化小旅行」、「桐花山海戀二日遊」小旅行套裝遊程，民眾透過小旅行去體驗在地人文、自然與鄉村風情，感受村庄文化之美，並在桐花樹下辦理音樂會，深化桐花祭之藝文氣息，歡迎大家相約到彰化賞桐花。

另外在4月16日及4月17日晚上7時30分，彰化縣文化局安排兩場免票入場的高水準大型演出，地點都是在彰化縣立體育場，分別是4月16日舞鈴劇場及4月17日九天民俗技藝團。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

步道 鄉村風 彰化旅遊

延伸閱讀

避免信眾借廁所碰壁 彰化號召大甲媽遶境「友善廁所」

繼綠鬣蜥之後…彰化葡萄農因高智商外來種 全鄉損失千萬

大甲媽遶境明晚起駕 彰化將為勤務高風險員警快篩

大甲媽遶境 彰化市中山路南下車道將封閉

相關新聞

春天滿滿花訊、螢火蟲也準備現蹤！ 全台「四月旅遊活動」一次看

春天來啦～逐漸回暖的四月，是個浪漫的月份，除了先前的花季持續盛開外，四月開始更是螢火蟲現蹤的季節，多處皆能欣賞到在夜空飛舞、閃閃發光的螢火蟲，還有許多在地節慶、超美的自然景觀和特色活動～話不多說，趕快來看看全台四月份有什麼活動吧！ ※因疫情期間，活動較易有變動，詳細活動資訊及時間，以官網為主！大家出發前要記得先上官網確認活動內容及規定喔～

今晚起駕！ 2022「大甲鎮瀾宮媽祖遶境」 行程、路線、交通、管制、防疫規範總整理

如果沒參加過，但身為台灣人的你一定聽過「大甲鎮瀾宮媽祖遶境」，因為這可是台灣一年一度的民俗宗教盛事，還被Discovery探索頻道認為是世界三大宗教盛事之一，今年遶境將於國曆4月8日（農曆3月8日）晚間11時起駕，在參與遶境之前先來了解一下媽祖遶境的由來和路線日程表吧！

DON DON DONKI採購攻略！唐吉軻德10個必買精選　初雪曲奇、炸天婦羅蕎麥麵必吃

之前許多旅遊日本的朋友都跟小編說唐吉訶德有多好逛！讓當時小編羨慕不已，而2021年終於在熱鬧的西門開幕「唐吉訶德 DON DON DONKI」首店，近期也陸續在忠孝新生開了第二家分店。ReadyGo幫你整理好唐吉訶德西門店與忠孝店必買人氣商品清單！快筆記下來，準備好好大採購吧～

歡慶復活節！晶華酒店「親子遊輪」住宿專案超夯，兒童免費住還有復活甜點一次看

春暖花開、萬象更新的四月，以兒童節與復活節的連續假期揭開序幕。台北晶華酒店今年發揮巧思，將於4月1日起至5月2日為大小朋友們打造「晶華童心月」，除了好玩的「晶華週末親子郵輪｜尋蛋獵遊航程」客房專案外，餐廳也端出應景佈置及料理迎賓，包括一樓栢麗廳特製的造型餐點與適合小朋友拍照遊憩的「Kid’s Wonderland童心專區」，二樓上庭酒廊端出以各式蛋料理為主角的「復活節早午餐」，一樓Regent Gift Shop外賣櫃則有年年熱銷的「晶華出奇蛋」鴕鳥蛋蛋糕搭配一系列復活節的甜點的「復活節野餐籃」，「晶華美食到你家」美食外帶外送平台也推出適合野餐踏青的「春日風格野餐組」，晶華酒店要透過充滿節慶儀式感的各式美味料理，擄獲大人小孩們的心。

遠眺劍潭山景，ACME進駐北藝中心7樓：專為場域特性，融入自然酒、Vegan飲食新選擇

持續以城市中的幽靜場域為拓展據點的餐飲品牌ACME，正式進駐臺北表演藝術中心7樓打造「ACME｜Cafe Bar & Restaurant」，坐擁大片高空花園，並成為目前場館中唯一餐廳；其著眼於飲食趨勢、場所特性，帶來全新菜單、空間氛圍與感官享受，預計於4月19日起以訂位方式展開試營運。

新北人起飛！全台首家國際級「凱悅嘉軒酒店」將開幕 新莊3大最新亮點必收

新莊人必逛必吃清單再更新！繼超夯吃到飽饗饗進駐新莊宏匯iTower、宏匯廣場美食陣容再度升級，台灣第一家國際級「Hyatt Place凱悅嘉軒酒店」也將進駐新莊，最快預計今年第三季開幕，今天為大家精選

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。