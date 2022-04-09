幸福桐遊！ 美好彰化「2022桐花祭」 4/16浪漫登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】四月桐花接力登場了，是邀約親友桐聚旅遊的好時光，彰化縣「2022桐花祭～美好彰化幸福桐遊」將自4月16日至5月1日舉辦為期16天的賞桐花活動。今年桐花祭的主題為「桐聚道」，希望桐花開的時候，可以邀約親朋好友一同在桐花樹下進行茶道、花道，欣賞山林間藝文演出，享受寧靜、純美、安適的桐花祭。

▲彰化桐花祭活動海報。 圖：彰化縣政府／提供

彰化縣分別在彰化市福田社區賞桐生態園區、員林市藤山步道、芬園鄉德興社區崎路仔桐花步道、芬園鄉溪頭社區挑水古道、芬園鄉一東寮客庄辦理桐花祭活動，並規劃了桐花接駁車，以推廣鄉村型社區既有社區導覽，以及「桐遊彰化小旅行」、「桐花山海戀二日遊」小旅行套裝遊程，民眾透過小旅行去體驗在地人文、自然與鄉村風情，感受村庄文化之美，並在桐花樹下辦理音樂會，深化桐花祭之藝文氣息，歡迎大家相約到彰化賞桐花。

另外在4月16日及4月17日晚上7時30分，彰化縣文化局安排兩場免票入場的高水準大型演出，地點都是在彰化縣立體育場，分別是4月16日舞鈴劇場及4月17日九天民俗技藝團。

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