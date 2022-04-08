彰化經典百K單車活動4/9登場 拿消費券「早點到，晚點走」

春暖花開、萬象更新的四月，以兒童節與復活節的連續假期揭開序幕。台北晶華酒店今年發揮巧思，將於4月1日起至5月2日為大小朋友們打造「晶華童心月」，除了好玩的「晶華週末親子郵輪｜尋蛋獵遊航程」客房專案外，餐廳也端出應景佈置及料理迎賓，包括一樓栢麗廳特製的造型餐點與適合小朋友拍照遊憩的「Kid’s Wonderland童心專區」，二樓上庭酒廊端出以各式蛋料理為主角的「復活節早午餐」，一樓Regent Gift Shop外賣櫃則有年年熱銷的「晶華出奇蛋」鴕鳥蛋蛋糕搭配一系列復活節的甜點的「復活節野餐籃」，「晶華美食到你家」美食外帶外送平台也推出適合野餐踏青的「春日風格野餐組」，晶華酒店要透過充滿節慶儀式感的各式美味料理，擄獲大人小孩們的心。

2022-04-07 10:00