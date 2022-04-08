彰化經典百K單車活動4/9登場 拿消費券「早點到，晚點走」
【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局參山國家風景區管理處積極推動八卦山脈周邊自行車運動觀光，首度與「2022美利達彰化經典百K」單車挑戰活動合作，打出「早點到，晚點走」的口號，拋磚引玉加碼送5,000名參賽車友每人100元消費券，消費券使用期間長達三週，4月1日至17日在彰化縣田中、員林、二水、社頭等30多家知名觀光產業、觀光工廠、伴手禮、借問站業者都可使用。
同時，也配合賽事時間推出三條小旅行活動，歡迎4/9當天來參加活動或提前來熟悉活動路線的車友們，攜家帶眷一起來促進觀光、享受使用消費券的好康優惠。
參山處長曹忠猷表示，「2022美利達彰化經典百K」今年邁進第12年，活動路線環繞整個八卦山風景區，景色十分優美，相當適合來推動自行車旅遊，同時結合觀光圈的概念整合周邊資源，邀請車友於活動前或完賽後免費參加「走讀田中小旅行」、「跟著八堡圳去旅行」、「襪！社頭有樂事」等三條半日小旅行，一起推展運動觀光，目前小旅行還有名額，歡迎車友或前來加油的眷屬一起參加。
參山處指出，交通部目前大力推行自行車年環島路網與16條多元自行車路線，本次活動也剛好經過「卦山三鐵」多元路線附近，周邊有相當多好吃、好玩的地方，歡迎來參賽的車友不妨放慢腳步，來個不一樣自行車旅遊體驗。
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