春天滿滿花訊、螢火蟲也準備現蹤！ 全台「四月旅遊活動」一次看

春天來啦～逐漸回暖的四月，是個浪漫的月份，除了先前的花季持續盛開外，四月開始更是螢火蟲現蹤的季節，多處皆能欣賞到在夜空飛舞、閃閃發光的螢火蟲，還有許多在地節慶、超美的自然景觀和特色活動～話不多說，趕快來看看全台四月份有什麼活動吧！

※因疫情期間，活動較易有變動，詳細活動資訊及時間，以官網為主！大家出發前要記得先上官網確認活動內容及規定喔～

桃園彩色海芋季

桃園彩色海芋季。 圖／桃園市政府農業局

一年一度的桃園彩色海芋季又到啦～色彩繽紛的海芋花海，每年都吸引許多民眾前來拍照打卡，今年以「芋見愛神」為主題，且首次以闖關式體驗策展，並以「反派角色」作為主花毯最終關卡進行設計，好玩又刺激的活動，絕對不能錯過～展區則是結合八大裝置藝術和六間在地農場，除了擁有豐富的亮點活動外也有手作DIY體驗和藝文市集唷！

日期：2022/04/02~2022/04/17

地點：桃園市大園區聖德北路與田溪路交叉口（溪海休閒農業區）

澎湖國際海上花火節

澎湖國際海上花火節。 圖／klook

澎湖國際海上花火節為澎湖的年度盛事，今年即將邁入20周年，和LINE FRIENDS協力合作，熊大、兔兔、莎莉等IP角色將化身成煙火，出現在澎湖夜空！而今年將會演出24場璀璨花火祭典，搭配無人機科技燈光秀、還有花火企業主題之夜和藝人舞台表演等豐富精采的活動，是不是很期待呢！

日期：2022/04/25~2022/06/30

地點：

澎湖縣馬公市介壽路7號（觀音亭親水遊憩區）

澎湖縣望安鄉望安嶼

澎湖縣七美鄉七美嶼

澎湖縣白沙鄉吉貝嶼

日月潭星光賞螢季

日月潭星光賞螢季。 圖／IG, 一點感動，一點夢。

日月潭低光害、低汙染的優越生態環境，非常適合螢火蟲生長。每年4、5月在日月潭的七大賞螢據點，桃米、蓮華池、大林、水社、頭社、潭南及雙龍，都可以欣賞到黃緣螢、黑翅螢、大端黑螢、梭德氏脈翅螢等各品種的螢火蟲在夜空中飛舞的美景！春夏季的夜晚，來到日月潭賞螢觀星，真的超級浪漫～若想深入了解螢火蟲生態，協會也有舉辦各個據點的賞螢體驗活動（記得事先到官網報名唷！），還有採果、立槳、部落巡禮等豐富的體驗，讓你從早玩到晚！

日期：2022/04/1~2022/05/31

地點：南投縣魚池鄉日月潭

鯉魚潭賞螢季－趣看火金姑

鯉魚潭賞螢季。 圖／花東縱谷國家風景區管理處

鯉魚潭遊憩區位在壽豐鄉池南村鯉魚山腳下，被群山圍繞的環境特別清幽靜謐，因此擁有多元的遊憩、自然資源，除了有各品種的蛙類之外，每年4、5月更是螢火蟲的繁殖季節，在夜晚的星空中，點點螢光照亮漆黑的鯉魚潭，自在的在山邊閃爍飛舞，如此美妙的景色吸引不少遊客前來賞螢，另外也有提供免費的螢火蟲生態導覽解說（記得提前報名唷！），由專業的導覽團隊帶你認識鯉魚潭的自然環境與知識～

日期：2022/04/15~2022/05/14（每週五、六）

地點：花蓮鯉魚潭

苗栗南庄花卉節

苗栗南庄花卉節。 圖／參山國家風景區管理處

好山好水的苗栗擁有豐富的自然景觀，而南庄因氣候自然天成，非常適合種植花卉！南庄花卉節自2019年起，每年皆會舉辦一系列花卉主題活動，包含裝置藝術、藝文表演、旅行體驗和社區亮點營造，邀請藝術家帶著當地居民利用在地、當季的花卉，結合街景風貌與花卉藝術，在南庄的巷弄裡一同打造出盛大的花卉山城，並以當地特色螢火蟲、油桐花與繡球花為創作元素，為南庄營造出不同的風貌～

日期：2022/04/23~2022/05/22

地點：苗栗縣南庄鄉

大鵬灣帆船生活節

大鵬灣帆船生活節。 圖／kkday

大鵬灣帆船生活節為臺灣遊艇帆船業的年度盛會，今年以「All in One」為主題，在濱灣碼頭舉行，結合遊艇帆船體驗、藝術裝置、屏凡微旅行、30家以上的屏東觀光圈市集和50場的音樂／劇場表演搭配夜炫DJ船、璀璨燈飾、港灣電影院，眾多豐富的周邊亮點活動，絕對不能錯過！而黃昏的濱灣碼頭，帆船桅杆襯著夕陽照在湖面上，景色相當浪漫優美，白天參加玩精彩的活動，晚上到碼頭邊逛逛市集、看夕陽，美好的一日行程推薦給你～

日期：2022/04/08~2022/04/17

地點：屏東縣東港鎮鵬灣大道5段50號（濱灣碼頭）

野柳石光－夜訪女王

野柳石光－夜訪女王。 圖／klook

野柳石光－夜訪女王是台灣觀光國際級的活動之一，由野柳獨特的自然地質景觀和奇岩異石延伸，首創海岸全景3D水幕投影光雕秀，舉辦聲、光、影三種空間設計特效的燈光秀，並以夜間岩石為主軸，搭配海浪，奇岩、燈光及音樂，感受石光交響曲的魅力～燈區包含野柳石空精靈森林入口、野柳石空愛情空橋、俏皮公主魔法石空劇場、石空微光奇旅步道、女王頭奇幻光林劇場、女王頭浪漫石空劇場、儷影湖夢幻石空劇場和野柳石空繁星出口，五彩繽紛的燈光投射在野柳奇石上任意流動，豐富多彩的夢幻景緻，錯過就要再等一年啦！

日期：2022/04/15~2022/05/01

地點：新北市萬里區野柳里港東路167-1號（野柳地質公園）

馬祖藍眼淚

馬祖藍眼淚。 圖／kkday

每年春末夏初，是馬祖藍眼淚的最佳觀賞季節，藍眼淚是夜光蟲（渦鞭毛藻）受到海浪與自然風的驚擾後，在夜間發出一片淡藍色漸層的螢光現象～馬祖的四鄉五島都能觀賞到藍眼淚，每處的景致皆有所差異，多處沙灘還能欣賞到絢麗夢幻的沙灘藍眼淚呢！不過小編要提醒大家，觀賞藍眼淚時必須在夜晚且無光害的環境下進行，周圍不能有任何光源，才能欣賞到最佳的藍眼淚絕美景致唷～

日期：4月~9月

地點：馬祖－東引、北竿、南竿、東莒、西莒之澳口

金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季

金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季。 圖／金門觀光旅遊網

迎城隍為金門一年一度的傳統文化盛會，是金門島上最大的民俗慶典，也是城隍爺「出巡」的大日子，今年已是浯島邑主城隍遷治342周年，歷史相當悠久，每年的農曆四月十二，都會舉辦保有閩南宗教慶典特色的迎城隍遶境，保存傳了統祭儀、陣頭文化和祀神儀式，還有金門特有的輦轎、藝閣、人力蜈蚣座、神將、打花草和公揹婆等特色民俗活動，其中全長一七六公尺的蜈蚣座還破過金氏世界紀錄「世界最長人力肩扛蜈蚣座」認證，成為金門首項世界紀錄，非常壯觀！

日期：2022/04/16~2022/6/30

地點：金門金城後埔市區

那瑪夏賞螢季－螢向那瑪夏

那瑪夏賞螢季－螢向那瑪夏。 圖／kkday

高雄那瑪夏絕佳的地理環境和原生條件，加上後天積極復育，不僅盛產山產、山茶等作物，也營造出良好的螢火蟲棲地！今年賞螢季主題為「螢向那瑪夏」，規劃南沙魯賞螢步道、達卡努瓦賞螢步道、北生明賞螢步道3條路線，園區內的螢火蟲種類多達 15 種，而這裡的「黑翅螢」更有始祖之稱，是最具那瑪夏特色的螢火蟲～活動期間需憑賞螢券入場，不只有賞螢票券，還有一日遊和二日遊的行程唷（詳情請至官方粉專查詢），除了美麗的螢火蟲外，當地多元的原住民文化、部落生態和獨特的在地農業，也是一大特色！

小編小提醒：活動皆採預約報名制，記得提前致電預約唷！

電話：07-2727799

日期：2022/03/19~2022/04/30

地點：高雄市那瑪夏區達卡奴瓦里大光巷230號

看完小編介紹全台10個四月份活動，是不是覺得都超美、超有特色呢！不只本島，離島也有好多盛大、有趣的活動，特別適合來場偽出國的小旅行～不過小編要提醒大家，至今疫情仍持續發燒中，出去玩一定要做好防疫措施，並配合主辦單位的規定唷！

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