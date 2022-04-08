台灣觀巴遊程「兩人成行1人免費」 參山處加碼送好禮

【旅奇傳媒/編輯部報導】假期何處去？交通部觀光局正推出台灣觀巴「 即刻出發」活動，大推「官網限時搶購買1送1」國旅券ＦＵＮ大術遊程，即日起到至4月30日，只要參加參山國家風景區管理處的「南庄向天湖秘境」、「車之道體驗中心、勝興老街、舊山線鐵道」等台灣觀巴一日遊活動，持國旅券就2人同行1人免費，參山處再加碼前20名送喔熊浴巾和御守，超值划算！

參山處長曹忠猷表示，現在流行輕鬆旅行，「台灣觀巴」是台灣自由行首選，遊客可以在車上得到充分的休憩，原以國際旅客為主，如今受疫情影響，轉型走國民旅遊風，採預約制，1至4人低成行人數，行程結合當地色餐食及體驗活動，非常適合小家庭、樂齡族群輕鬆上路。此外，順道還可以參加即將開幕的「南庄花卉節」活動，快來體驗享受「台灣觀巴」旅遊套裝行程。

▲台灣觀巴遊程，行程多元。 圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處的台灣觀巴套裝遊程十分豐富，「南庄向天湖秘境」線有古味的南庄街巷與沿蓬萊溪而舖設的觀魚步道，散發出苗栗濃郁的客家小鎮風味；「車之道體驗中心、勝興老街、舊山線鐵道」線到裕隆汽車車之道體驗中心觀光工廠、勝興車站、老街、大啖美食，並騎乘自行車，全程輕裝即可成行。

若搶不到「台灣觀巴」官網買1送1優惠行程的遊客，另可使用國旅券、五倍券訂購「台灣觀巴」遊程，享有「滿千送二百」折抵團費的優惠，或是到竹竹苗、中彰地區指定的9家參山嚴選湯旅、8家設有喔熊主題房的旅宿業者來消費，每筆消費就可享有500元折扣；還有到17家指定觀光工廠，每筆消費可再享有100元的消費折扣。同時用國旅券參加目前正夯的2022鷹揚八卦生態遊程（原價每人890元起），1張國旅券更可2人同行，再送喔熊夢工場線上商城消費券100元。

相關資訊：

台灣觀巴行程 https://www.taiwantourbus.com.tw/C/tour/tw/nanzhuang-hakka-cultural-tour-miaoli-county-buy1get1?theme=buy1get1

參山國家風景區官網 https://www.trimt-nsa.gov.tw/

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