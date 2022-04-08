今晚起駕！ 2022「大甲鎮瀾宮媽祖遶境」 行程、路線、交通、管制、防疫規範總整理

如果沒參加過，但身為台灣人的你一定聽過「大甲鎮瀾宮媽祖遶境」，因為這可是台灣一年一度的民俗宗教盛事，還被Discovery探索頻道認為是世界三大宗教盛事之一，今年遶境將於國曆4月8日（農曆3月8日）晚間11時起駕，在參與遶境之前先來了解一下媽祖遶境的由來和路線日程表吧！

大家注意，參與遶境活動需施打三劑疫苗，可憑疫苗證明換取「 疫苗3OK小卡 」！

常見問題

是否可協助他人代領？

A：目前僅開放本人及代領家中長者（60歲以上，需攜帶委託人小黃卡與身份證正本）

這幾天來不及到大甲兌換怎麼辦？

A：遶境活動時也會開設兌換地點，目前時間地點尚在與規劃中，之後會在大甲鎮瀾宮粉絲團公告，敬請留意！

如果來不及兌換，隨身攜帶三劑的小黃卡或數位證明供檢驗可以嗎？

A：可以的！如果沒有來申請識別證(疫苗3OK小卡)，的確是隨身攜帶小黃卡也可以，只是有些場合會依照識別證來過濾人員！

(上述資料來源：大甲鎮瀾宮FB)

關於大甲鎮瀾宮

（圖為雲林縣西螺福興宮）

大甲鎮瀾宮，又稱大甲媽祖廟，是一座位於台中市大甲區的媽祖廟，創建於清乾隆三十五年（西元1770年），至今已有兩百多年歷史，為台灣媽祖信仰的代表廟宇之一，也是大甲鎮最具規模的寺廟，香火鼎盛，每日參拜信徒絡繹不絕，除了台中當地居民，也有許多外地民眾專程前往，而每年農曆三月的「大甲媽祖遶境進香」為世界矚目的宗教盛會，更是吸引不少國外觀光客來訪。

媽祖繞境由來

每年農曆三月是大甲鎮瀾宮的最熱鬧的月份，因為媽祖的誕辰為農曆3月23日，所以當月廟宇會舉辦許多媽祖的相關活動和慶典來為台灣人的國民女神慶生，而其中又屬「媽祖遶境」規模最大，活動期間每年都吸引上百萬名來自各地信徒組成的浩大進香團，追隨大甲鎮瀾宮的媽祖一路南下遶境進香，長達9天8夜的遶境活動，除了動員人數可觀，其產值規模更高達數十億，可見其盛況空前程度。

2022 媽祖遶境日程表

大甲媽祖遶境時間和日期都是在農曆2月15日元宵節媽祖擲杯擇定，日前大甲鎮瀾宮公布2022壬寅年大甲鎮瀾宮媽祖遶境主題為「同心」，像往年一樣為期9天8夜，將於國曆4月8日（農曆3月8日）晚間11時起駕，將從台中南下至彰化、雲林和嘉義，行經一百一十座的宮廟，沿途煙火、鞭炮聲不絕於耳，並於國曆4月18日（農曆3月17日）回駕安座。

媽祖繞境路線圖

今年為期9天8夜的大甲媽祖遶境橫跨台中、彰化、嘉義和雲林，來回徒步約340公里，

去程4/9（六）駐駕彰化市南瑤宮 —> 4/10（日）駐駕西螺鎮福興宮—> 4/11（一）駐駕新港鄉奉天宮

回程4/13（三）駐駕西螺鎮福興宮—> 4/14（日）駐駕北斗鎮奠安宮—> 4/15（五）駐駕彰化市天后宮—> 4/16（六）駐駕清水區朝興宮

於4/17（日）回鑾大甲鎮瀾宮駐駕。

前往大甲鎮瀾宮交通方式

【搭乘火車】將車輛停放鄰近火車站，再搭乘區間車到大甲火車站，下車沿蔣公路步行10分鐘即可到達鎮瀾宮。

【搭乘高鐵】搭乘高鐵至臺中站，再由臺鐵新烏日站轉乘區間車到大甲火車站或轉乘公車93至大甲。

【搭乘接駁車】

朝富停車場（老虎城）→大甲體育場14:00~22:00｜大甲體育場→潮服停車場（老虎城）17:00～02:00。（每20至30分鐘一班車，途中停靠秋紅谷朝陽橋及朝馬站）

美人山營區停車場↔大甲高中15:00～01:00

大甲體育場↔大甲國小15:00～01:00（美人山停車場及大甲體育場接駁，每15至20分鐘一班車）

【搭乘公車】

臺中車站：154、305。

豐原車站：211、212、213、215、811。

后里車站：214、811、813。

朝馬：658。

水湳：181、668。

【包車接送】可於橘子貓包車網站訂購包車服務，從5人座Wish、9人座保母車、20/24人座中巴到42人座大巴皆可提供包車接送服務，直接於飯店、民宿門口接送。

（最新資訊以交通部鐵路局、臺中市政府交通局公告為主，或上臺中市公共運輸處查詢。）

周圍交通疏導管制措施

起駕（4月8日15時至4月9日2時）

三層管制措施：

第一層「行人徒步區」：大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。

第二層「禁止汽車進入區」：大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北。

第三層「道路封閉路段管制」：1.經國路與大安港路口至經國路與中山路一段路口。2.水源路與中山路一段路口至中山路一段與東安路口。

回鑾（4月17日10時至24時）

三層管制措施：

第一層「行人徒步區」：大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。

第二層「禁止汽車進入區」：大甲區經國路以東、中山路一段以西、育英路（中山路至雁門路段）、大甲街（雁門路至仁愛街路段）與新政路（仁愛街至經國路段）以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北。

第三層「調撥車道管制路段」：清水區中山路與中華北路口（北端），經大甲溪橋至大甲區經國路與經國路95巷口（順天加油站）旁南下內側車道，8時至20時調撥為北上方向行駛。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境防疫規範

今年因應疫情期間配合政府防疫政策，大甲鎮瀾宮董監事、工作人員及所屬香頭和團隊皆需完成三劑疫苗注射方可參加2022年大甲媽祖遶境進香活動

除此之外包含其他相關沿途路線宮廟、周邊團體等也會共同呼籲。除此之外大甲鎮瀾宮列舉以下防疫規範呼籲民眾積極配合：

全程配戴口罩

不鑽轎底

不搶轎

將提供盒裝餐點不邊走邊吃

避免群聚休憩

活動全程現場直播，提供鑾轎即時定位、鎮瀾宮現場直播，讓民眾在家防疫也能瘋媽祖

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大甲鎮瀾宮FB粉絲專頁

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