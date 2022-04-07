歡慶復活節！晶華酒店「親子遊輪」住宿專案超夯，兒童免費住還有復活甜點一次看

4月絕對是親子同樂的月份，繼歡慶兒童節之後，緊接著就是4月17日的復活節，台北酒店特地規劃親子同樂的「晶華童心月」，一系列活動包含親子郵輪客房專案、復活節早午餐與各式系列甜點等，快把握「儀式感」機會慶祝起來吧！

圖／Regent Taipei 晶華酒店臉書粉專

首先為一年一度的「晶華親子郵輪」住房專案，台北晶華酒店與準園休閒農場合作，除了住宿與全天候郵輪式Lounge餐飲服務之外，還有Buffet主題晚宴、螢火蟲生態導覽體驗活動等，專案兩人成行每人每晚3,990元起，可享一位12歲以下孩童免費住宿禮遇。

而多款復活節糕點散佈在酒店旗下餐飲品牌中，像是一樓Regent Gift Shop推出一系列禮籃、糕點及烘焙麵包應景，包含人氣「復活節禮籃」，可以吃到超大的「晶華出奇蛋」，用全蛋、糖、牛奶、法國頂級依思妮奶油、高級日本紫羅蘭低筋麵與融合蜂蜜與巧克力的蛋糕體製成。更狂的是還會附贈小木槌「敲破」復活蛋，每組1,880元再附贈迷你復活節兔娃娃以及8色環保無毒著色筆喔。

圖／Regent Taipei 晶華酒店臉書粉專

另外還有法籍甜點行政主廚裴洛偉(Nicolas Pelloie)設計的「小雞孵蛋鳳梨起司蛋糕」、「公雞滑倒」以及「邦妮兔」等造型巧克力甜品，尤其鳳梨起司蛋糕是以椰香沙布列為底，層層堆疊上熱帶水果奶餡、香烤鳳梨、香草凍、萊姆海綿蛋糕及起司蛋糕慕斯，外層則包裹上黃色巧克力淋面，環繞以綠色巧克力飾片，象徵花草的意象，最上層點綴以可愛小雞及雞蛋造型的繽紛巧克力，每一口都能品嘗到洋溢春天的幸福滋味，每款售價680元起超吸睛。

圖／Regent Taipei 晶華酒店臉書粉專

不僅如此，自助餐廳栢麗廳更因應打造「Kid’s Wonderland童心專區」，超可愛彩蛋與兔兔造型立牌可以美拍打卡，餐點也特製了許多美味料理，包含奶油培根義大利麵、海鮮茄汁義大利麵、迷你三明治、酥炸雞塊、蝦卵玉子燒，甜品則包括杯子蛋糕、野莓奶酪、定時現烤出爐的香噴噴雞蛋仔等，餐價平日午餐1,380元、平日晚餐1,580元、假日午餐與晚餐1,680元(含星期五)。兒童100公分以下免費，100至130公分半價。其餘還有上庭酒廊的「復活節蛋料理早午餐」與酒店自營的「晶華美食到你家」平台推出的「春日風格野餐組」可供選擇。「晶華童心月」活動從即日起至5月2日，快揪團大小朋友來場復活節饗宴吧。更多資訊請上官網查詢。

圖／Regent Taipei 晶華酒店臉書粉專

官網：www.regenttaiwan.com

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