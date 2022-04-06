快訊

鄭深池回鍋接長榮國際董座 首發2點聲明曝光

清明放假之必要？專家：應改為彈性放假

野柳地質公園神秘第三區 「女王的祕密花園」 秘境遊程報名中

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲「2022野柳石光-夜訪女王」光雕將於4月15日至5月1日盛大登場。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲「2022野柳石光-夜訪女王」光雕將於4月15日至5月1日盛大登場。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

野柳地質公園「女王的祕密花園」祕境遊程開放報名。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
野柳地質公園「女王的祕密花園」祕境遊程開放報名。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】野柳地質公園因女王頭名聞遐邇，2016年更被美國CNN報導其獨特地質美景可媲美太空地質，是地球上最像火星的岩石環境，園區去年4月首次開放第三區推廣秘境遊程受到熱烈迴響，去年下半年為維護遊客安全第三區封閉進行全區修繕工程，今年重新開放迎賓，「女王的祕密花園」深度地質體驗遊程每梯次15人成團，每團不超過25人，報名費每人500元，4月9日起受理報名。

▲野柳地質公園第一區為蕈狀岩、薑石及燭台石的主要集中區。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲野柳地質公園第一區為蕈狀岩、薑石及燭台石的主要集中區。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

野柳地質公園分三區，第一區為蕈狀岩、薑石及燭台石的主要集中區。著名的燭台石、冰淇淋石、薑石、壺穴、溶蝕盤以及節理構成的地景等；第二區則以女王頭最為著稱，其他尚可欣賞仙女鞋、龍頭石、金剛石、地球石及蕈狀岩。

▲常見岩石表面裂縫，像圖畫一樣的褐色花紋，可看到大自然的鬼斧神工。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲常見岩石表面裂縫，像圖畫一樣的褐色花紋，可看到大自然的鬼斧神工。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

占野柳地質公園80％面積的第三區，其中海濱步道民眾較少前往探索，第三區位於野柳岬的前端，為一典型的單面山造型，東南側為海蝕平台，奇岩怪石分佈其上；西北側為一峭壁，著名的豆腐石則位於峭壁下方的海蝕平台上。

第三區海濱除了特殊的珠石、瑪伶鳥石等地景外，其中野柳岬下24顆圓球狀岩石，集結在一起，被民眾聯想到中國民間故事24孝，有「24孝山」的美譽。

第三區還有一顆整個地質公園體積最大的蜂窩岩，屬最具代表性的地景之一，形成主因係差異侵蝕、風化而布滿大大小小的坑洞，猶如蜂窩。第三區也可常見岩石表面裂縫之處，有著如圖畫般的褐色花紋，這就是一般所稱的風化紋。野柳的風化紋，圖案之美，渾然天成，實是大自然鬼斧神工之作，欣賞價值極高。

▲占野柳地質公園80％面積的第三區，位於野柳岬的前端。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲占野柳地質公園80％面積的第三區，位於野柳岬的前端。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

因第三區地形多變，亦是野柳地質公園內重要的生態保育及保護區，沿著海蝕平台，處處充滿令人驚豔的奇岩異石、懸岩峭壁、動植物生物多樣性豐富，大自然的奧妙，等待您一同探訪。

第三區海濱地形狹長，過去考量遊客安全鮮少開放，「女王的秘密花園」遊程採限量開放、專人導覽，希望在兼顧安全與遊客觀光品質下，展開知性之旅。

「女王的秘密花園」遊程自4月9日起開放報名至6月中旬，每周六、日舉辦，平日時段亦可針對團體需求訂做專屬行程，遊程每日分為2梯次，上午為9點到11點30分，下午為1點30分到4點30分，全程往返約2.5至3小時，基於遊客安全，參加者需年滿10歲，且能行動自如，每場報名費為500元，包含門票、專人解說費、保險費，疫情期間尚不提供餐點、飲料。

除本次「女王的秘密花園」秘境探險，「2022野柳石光-夜訪女王」也將於4月15日至5月1日盛大登場，門票每人250元，即日起開始售票。去年廣受好評的一日職人體驗-小小地質研究員活動亦持續舉辦，歡迎5至10歲小朋友參與，孩童每位480元、陪同大人每位120元，10人即可成團，有興趣的民眾皆可至野柳地質公園官網及粉絲專頁搜尋報名。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 秘境

延伸閱讀

久等了！坍方封近1年 能高越嶺道、天池山莊7日開放

基市染疫風暴燒進校園 3名高職生確診、二信停課到4月5日

交通方便、景色驚艷　台北市岩霸「軍艦岩」展望療癒

921全台樓房倒一排…「這縣市」0建築倒塌 他讚：根本天選之市

相關新聞

遠眺劍潭山景，ACME進駐北藝中心7樓：專為場域特性，融入自然酒、Vegan飲食新選擇

持續以城市中的幽靜場域為拓展據點的餐飲品牌ACME，正式進駐臺北表演藝術中心7樓打造「ACME｜Cafe Bar & Restaurant」，坐擁大片高空花園，並成為目前場館中唯一餐廳；其著眼於飲食趨勢、場所特性，帶來全新菜單、空間氛圍與感官享受，預計於4月19日起以訂位方式展開試營運。

新北人起飛！全台首家國際級「凱悅嘉軒酒店」將開幕 新莊3大最新亮點必收

新莊人必逛必吃清單再更新！繼超夯吃到飽饗饗進駐新莊宏匯iTower、宏匯廣場美食陣容再度升級，台灣第一家國際級「Hyatt Place凱悅嘉軒酒店」也將進駐新莊，最快預計今年第三季開幕，今天為大家精選

連假第二天傳出專櫃確診 SOGO忠孝店4月3日閉店清消

近日確診飆升，國內疫情再升溫，連假第二天，遠東SOGO忠孝店今早在臉書粉絲專頁公佈，「為保障消費者及員工安全，忠孝店在今...

鐵路便當經典不敗！臺鐵獲利靠附業　藍皮解憂號周邊、觀光列車人氣高

臺鐵的便當是陪伴旅客的懷舊經典美食，歷久不衰，營收在10年內從3億成長到突破7億，是最具潛力的附業，近年來臺鐵局附業營運中心積極規劃策略結盟與異業合作開發多元食品，例如與全家便利超商推出聯名鮮食，將便

「喜來登 X 鐘樓怪人」音樂劇＋1泊1食！爽吃十二廚Buffet，還有電影三溫暖無限用

看準史上最賣座的音樂劇「鐘樓怪人」於4月8日至17日來台在台北流行音樂中心演出，台北喜來登特地跟主辦單位合作推出「鐘樓怪人・1泊1食」優惠專案，不只有音樂劇門票兩張(價值4,800元以上)，還能入住五星喜來登飯店與爽吃十二廚豐盛自助早餐，晚鳥門票與方案售罄倒數中，快把握機會衝一波啦！

選健康香菜餐，還是勁爆飛機頭？ 3家航空大玩「愚人節創意」 網友讚用心

4/1愚人節度過一半了，是否還心慌慌一不小心可能被捉弄上當呢？ 今年未出現太誇張的愚人節玩笑，不過還是發現了航空界的熱情與用心，國內3家航空為大家帶來超健康的機上餐，和帥氣爆表的飛機頭，應是希望在疫情嚴峻心情緊繃時，依舊能博君一笑！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。