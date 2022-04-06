野柳地質公園神秘第三區 「女王的祕密花園」 秘境遊程報名中

野柳地質公園「女王的祕密花園」祕境遊程開放報名。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】野柳地質公園因女王頭名聞遐邇，2016年更被美國CNN報導其獨特地質美景可媲美太空地質，是地球上最像火星的岩石環境，園區去年4月首次開放第三區推廣秘境遊程受到熱烈迴響，去年下半年為維護遊客安全第三區封閉進行全區修繕工程，今年重新開放迎賓，「女王的祕密花園」深度地質體驗遊程每梯次15人成團，每團不超過25人，報名費每人500元，4月9日起受理報名。

▲野柳地質公園第一區為蕈狀岩、薑石及燭台石的主要集中區。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

野柳地質公園分三區，第一區為蕈狀岩、薑石及燭台石的主要集中區。著名的燭台石、冰淇淋石、薑石、壺穴、溶蝕盤以及節理構成的地景等；第二區則以女王頭最為著稱，其他尚可欣賞仙女鞋、龍頭石、金剛石、地球石及蕈狀岩。

▲常見岩石表面裂縫，像圖畫一樣的褐色花紋，可看到大自然的鬼斧神工。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

占野柳地質公園80％面積的第三區，其中海濱步道民眾較少前往探索，第三區位於野柳岬的前端，為一典型的單面山造型，東南側為海蝕平台，奇岩怪石分佈其上；西北側為一峭壁，著名的豆腐石則位於峭壁下方的海蝕平台上。

第三區海濱除了特殊的珠石、瑪伶鳥石等地景外，其中野柳岬下24顆圓球狀岩石，集結在一起，被民眾聯想到中國民間故事24孝，有「24孝山」的美譽。

第三區還有一顆整個地質公園體積最大的蜂窩岩，屬最具代表性的地景之一，形成主因係差異侵蝕、風化而布滿大大小小的坑洞，猶如蜂窩。第三區也可常見岩石表面裂縫之處，有著如圖畫般的褐色花紋，這就是一般所稱的風化紋。野柳的風化紋，圖案之美，渾然天成，實是大自然鬼斧神工之作，欣賞價值極高。

▲占野柳地質公園80％面積的第三區，位於野柳岬的前端。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

因第三區地形多變，亦是野柳地質公園內重要的生態保育及保護區，沿著海蝕平台，處處充滿令人驚豔的奇岩異石、懸岩峭壁、動植物生物多樣性豐富，大自然的奧妙，等待您一同探訪。

第三區海濱地形狹長，過去考量遊客安全鮮少開放，「女王的秘密花園」遊程採限量開放、專人導覽，希望在兼顧安全與遊客觀光品質下，展開知性之旅。

「女王的秘密花園」遊程自4月9日起開放報名至6月中旬，每周六、日舉辦，平日時段亦可針對團體需求訂做專屬行程，遊程每日分為2梯次，上午為9點到11點30分，下午為1點30分到4點30分，全程往返約2.5至3小時，基於遊客安全，參加者需年滿10歲，且能行動自如，每場報名費為500元，包含門票、專人解說費、保險費，疫情期間尚不提供餐點、飲料。

除本次「女王的秘密花園」秘境探險，「2022野柳石光-夜訪女王」也將於4月15日至5月1日盛大登場，門票每人250元，即日起開始售票。去年廣受好評的一日職人體驗-小小地質研究員活動亦持續舉辦，歡迎5至10歲小朋友參與，孩童每位480元、陪同大人每位120元，10人即可成團，有興趣的民眾皆可至野柳地質公園官網及粉絲專頁搜尋報名。

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