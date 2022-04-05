新北人起飛！全台首家國際級「凱悅嘉軒酒店」將開幕 新莊3大最新亮點必收

新莊人必逛必吃清單再更新！繼超夯吃到飽饗饗進駐新莊宏匯iTower、宏匯廣場美食陣容再度升級，台灣第一家國際級「Hyatt Place凱悅嘉軒酒店」也將進駐新莊，最快預計今年第三季開幕，今天為大家精選三大新亮點，全新飯店、美食品牌、百貨好康一次看。

亮點一：新北新莊凱悅嘉軒酒店

圖／宏匯集團官網

宏匯集團攜手凱悅酒店集團打造新北市第一家國際級商務酒店，也是全台首間「Hyatt Place凱悅嘉軒」品牌飯店，全案基底總面積超過4900坪，垂直建築強調簡約俐落感，外觀主打都市景觀打造（凱悅嘉軒酒店），預計高達21層、規劃280間客房。「新莊凱悅嘉軒飯店」目前仍在籌備且徵才中，最快有望今年第三季營運，最新消息請以官方為準。

亮點二：宏匯廣場美食陣容升級

圖／初魚鐵板燒臉書

座落新莊副都心「宏匯廣場」被在地人視作美食百貨，隨著部分餐飲品牌租約到期，最新更換的餐飲品牌持續進階，引發熱議。

其中一樓由「初魚鮨/初魚鐵板燒」雙品牌進駐，尤其早在3月下旬品牌就宣佈各分店訂位已滿至年底，展現高人氣，如今預計6月上旬開幕，鐵粉也能藉機新增一處嘗鮮據點；7樓則由「乾杯」、「黑毛屋」進駐，計劃7月下旬開幕，新莊人聚餐口袋名單再添一。

亮點三：新莊宏匯i-Tower

圖／宏匯集團官網

新地標「新莊宏匯i-Tower」除了是商辦大樓，地上三層也規劃為餐飲百貨「宏匯思源廣場」，近期話題則為饗賓集團旗下高級自助餐廳「饗饗」二號店確定進駐頂樓，饕客最快預計今年下半年即可坐享39樓無敵視野、大啖異國百匯Buffet。

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