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很有「港」覺！基隆兒童節好禮雙重送 精采冒險即將登場

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▲街頭藝人泡泡秀。　圖：基隆市政府教育處／提供
▲街頭藝人泡泡秀。　圖：基隆市政府教育處／提供

基隆市政府文化局與誠品合作推出的時光繪本書屋。　圖：基隆市政府教育處／提供
基隆市政府文化局與誠品合作推出的時光繪本書屋。　圖：基隆市政府教育處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】兒童節前夕，基隆市政府特別加碼準備了專屬的禮物，要送給基隆所有國小及幼兒園的小朋友，讓各位寶貝們能開心迎接屬於他們的節日！

今年除了專屬好禮之外，兒童節連假期間還有另外一份大禮，就是我們的童話藝術節「我要成為海子王」系列活動，最有趣好玩的「山海冒險島」即將在連假期間於海洋廣限時登場，最精彩的活動等著各位大朋友小朋友一起前來探險，一起勇闖雨都，成為最強大的海子王！

基隆市政府與陽明海運於每年兒童節合作，已持續十餘個年頭，今年更特別聯手打造計二萬五千份外觀精美且實用的特製餐袋做為禮物，並預計於4月陸續配送至各校（園），來陪伴大小朋友一起歡慶4月專屬兒童月。

陽明海運董事長鄭貞茂表示，今年的好禮設計十分別出心裁，精美的外觀刻劃了基隆山、雨、海的特色風情，以及象徵陽明海運的貨櫃輪，除了凸顯出「雨都」獨特的「港」覺外，更象徵著市府多年來與陽明海運共同攜手，為基隆的孩子、為在地教育的推動而付出、挹注諸多的心力與努力。

▲親子一同共創彩繪，對這座城市山雨海的點滴記憶。　圖：基隆市政府教育處／提供
▲親子一同共創彩繪，對這座城市山雨海的點滴記憶。　圖：基隆市政府教育處／提供

基隆市長林右昌說明， 2022基隆童話藝術節系列活動已陸續熱鬧登場，因應疫情變化，市府將做妥萬全的防疫準備，活動期間完善落實基本防疫措施，更強化活動場域與遊具之清消，讓大小朋友們能一起度過健康安全又歡樂的兒童節，雖然疫情拉開我們的距離，藝術卻讓我們心心相繫。

四月兒童節連假，歡迎各方小英雄勇敢接下島主市長爸爸的挑戰，即日起前進指定的基隆在地特色店家展開「漁雨歷險記」，掃描專屬的 QR code 蒐集滿5滴雨滴能量，即可獲得限量2000份的「彩虹雨滴勳章」，另於4月2日至5日連假期間前往海洋廣場限定登場的「山海冒險島」，完成任務就有機會獲得每日限量1000份的專屬海子的「海子王勳章」！

▲兒童節基隆限定專屬禮物。　圖：基隆市政府教育處／提供
▲兒童節基隆限定專屬禮物。　圖：基隆市政府教育處／提供

另外為搭配添童話藝術節系列活動及延續110年10月在沙灣文化園區曾舉辦的「基隆新樂園」熱潮，基隆市文化局與誠品書店合作，自4月1日起，在基隆要塞司令官邸、基隆要塞司令部校官眷舍，共同推出適合闔家大小一同前來遊逛的「時光繪本書屋」，以世界各國的經典繪本為主題選書，搭配主題性的特色書店介紹與繪本策展，並推出親子互動遊戲與共讀講座，邀請市民一起踏入書店，走進故事、探索世界，共享美好閱讀時光！

一系列豐富有趣的活動等待大家一起來探索！連假期間，我們有精彩的舞台演出，還有另一項共創藝術「山與海的祝福」，邀請大小朋友一起繪出心中的山雨海，共享屬於這座城市的記憶；而市府也與國立海洋科技博物館合作，提供專屬優惠給基隆的孩子，4月1日起至5月2日，基隆市高中職以下之學生憑證件即可免費參觀主題館及雙特展；四月兒童月，基隆日日都精彩，期待大家一起來勇闖雨都大冒險，在兒童節創造滿滿的快樂回憶，成為大家心中最珍貴的彩虹寶藏！更多活動詳情請參見官方網站（https://www.klcgart.com.tw/）。

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基隆 兒童節 連假

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