兒童節我最大！虎頭埤當日兒童「免費入園」 到台南踏青
【旅奇傳媒/編輯部報導】四月兒童連假登場，把握時間帶著孩子一起出門踏青！虎頭埤風景區推出虎頭埤兒童節當日「12歲以下兒童免費入園優惠」（請出示本人健保卡，團體不適用）。
臺南市長黃偉哲邀請全台民眾到台南，睽違兩年重磅回歸的臺灣國際蘭展，展出至4月5日，臺南不僅可戶外踏青，還有多處風景區繁花綻放，花旗木、櫻花等等，美不勝收！
觀旅局局長郭貞慧表示，觀旅局轄下的虎頭埤風景區景緻秀麗，可帶著孩子兒童節來踩腳踏船，欣賞湖面風光，留下難忘的親子回憶，現正值2022學甲蜀葵花節，5月1日前每個周末都有藝術團體輪番演出，誠摯邀請大家來臺南。
兒童節及清明連假（4/2～4/5）期間於園區吊橋咖啡屋旁辧理湖畔音樂會，由街頭藝人接棒演出，另有小農市集，由當地特色攤商共同行銷在地產品，虎頭埤風景區備有烤肉區、釣魚區、露營區，大小朋友可一起騎著單車遊湖、草地野餐凝聽大自然的樂音、搭乘太陽能船賞景、走訪蟋蟀館了解蟋蟀的一生等，美景伴您共享美好假期。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言