鐵路便當經典不敗！臺鐵獲利靠附業　藍皮解憂號周邊、觀光列車人氣高

臺鐵的便當是陪伴旅客的懷舊經典美食，歷久不衰，營收在10年內從3億成長到突破7億，是最具潛力的附業，近年來臺鐵局附業營運中心積極規劃策略結盟與異業合作開發多元食品，例如與全家便利超商推出聯名鮮食，將便當賣出車站外，與日本東武集團、西武集團推出聯名便當，引起排隊搶購熱潮，展現臺鐵便當的魅力；周邊商品從限量的Hello Kitty彩繪列車商品、到EMU3000高粱酒、鳴日號錶款等，創造延伸商機，都是努力成果。

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臺鐵的便當是陪伴旅客的懷舊經典美食，歷久不衰，是最具潛力的附業；圖片／臺鐵局提供

臺鐵附業與異業結盟拓展商機企業化經營提升效益

臺鐵局附業營運中心總經理陳文川表示，臺鐵局於2019年4月15日將餐旅服務總所改制為附業營運中心，過去餐旅服務總所主掌三大業務：鐵路便當、鐵道商品、車勤服務，改制後加入了鐵道旅遊業務，變成四大業務。為了提升績效成立的附業營運中心，強調以企業化經營方式提昇臺鐵經營效益及品牌形象，也加強與民間企業策略聯盟合作，成立迄今完成多項成果，包括建立環島供應鏈、全數通過HACCP(食品安全管制系統)系統準則、列車行動POS機上線、鐵路便當節營收成長2倍、夢工場全台佈建、以及優化夢工廠數位營運機制等。

臺鐵局附業營運中心總經理陳文川；圖片／欣傳媒

附業營運中心是臺鐵唯二賺錢單位設定5年後營收倍增目標

本於以服務為主的臺鐵局70 年歷史，運輸本業處於連年虧損。陳文川指出，全世界運輸本業都處於虧損狀態，唯一能夠賺錢的當屬附屬事業，臺鐵局唯一兩個賺錢單位就是資產開發中心和附業營運中心。附業營運中心成立的2019年，鐵路便當、鐵道觀光、文創商品營收即達9億台幣，其中鐵道便當佔7.5億，鐵道旅遊1.2億，文創商品3,000萬，臺鐵局長設定了5年後營收倍增的目標。

臺鐵與日本西武集團推出聯名便當，引起排隊搶購熱潮；圖片／臺鐵局提供 臺鐵與日本西武集團推出聯名便當，引起排隊搶購熱潮；圖片／臺鐵局提供

鐵路便當掌握獲利模式從商品邁向品牌IP化

「臺鐵EMU3000型陳年高粱紀念酒」系列熱銷；圖片／臺鐵局提供

持續開發多元文創商品創造銷量鳴日號、藍皮解憂號周邊商品出爐

在文創商品開發方面，附業營運中心也經營出心得，陳文川表示，附業持續開發多元的文創商品，創造高銷量，酒的系列最熱銷，例如「臺鐵EMU3000型陳年高粱紀念酒」系列，另外臺鐵CK101號蒸汽機車系列也很受歡迎，隨著觀光列車「鳴日號」、「藍皮解憂號」的風靡，附業和取得授權的雄獅旅遊也開發系列商品，例如藍皮系列酒已誕生。

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臺南鐵路飯店將整建為全臺第一個古蹟鐵道旅館，圖為當年首屈一指的飯店客房陳設；圖片／翻拍自《臺南市志稿‧卷首》（1958-02-01） 臺南鐵路飯店將整建為全臺第一個古蹟鐵道旅館，圖為當年首屈一指的飯店客房陳設；圖片／翻拍自《臺南市志稿‧卷首》（1958-02-01）

百年老店活化資產修復臺南鐵路飯店為古蹟飯店

臺鐵百年老店擁有許多歷史資產，例如百年古蹟車站，如何活化資產，也是臺鐵近年努力方向。陳文川指出，位於臺南車站二樓的臺南鐵路飯店，1936年開業，曾是當時首屈一指的飯店，共有9間房間，也設有餐廳，傳說當年日本皇太子也曾下榻，目前正在進行修復，屆時將保留原汁原味，持續經營，將成為全臺第一個古蹟鐵道旅館。

臺鐵近年主打「特色便當」，推出各地限定口味，圖為嘉義經典味道的「酒香茶韻」台鐵便當；圖片／臺鐵局提供

臺鐵便當銷量受疫情影響看好鐵道旅遊業務的挹注

自2020疫情爆發以來，臺鐵便當銷量受到影響，疫情之前2019年臺鐵局一天平均賣出28,876個便當，疫情之後2020年衰退至21,690個，2021年更減少至14,061個，陳文川指出，在此情況下，附業營運中心未來營收的增加看好鐵道旅遊業務。

臺鐵「鳴日號」規劃一系列周邊商品；圖片／欣傳媒

除去疫情因素 鐵道旅遊可望倍數成長

疫情同樣影響到臺鐵運輸本業的旅運人次，陳文川表示，過去臺鐵全省一天旅次達65萬，現在減少了十幾萬，在人流衰減下，也影響鐵路便當、文創商品的銷量，今年若沒有疫情影響因素，鐵道旅遊可望倍數成長。

臺鐵白色簡潔的靜謐美學列車自強號EMU3000，推出即創造風潮；圖片／臺鐵局提供

從觀光列車看臺鐵美學復興配合行程設計、產品力提升

這兩年，臺鐵推出的觀光火車皆叫好叫座，掀起臺灣的觀光列車旋風。

「鳴日號」由自告奮勇的「柏成設計」創辦人邱柏文領導設計，讓臺鐵美學跳脫予人的沉痾印象，2020年12月31日跨年首航；「藍皮解憂號」將過去的普通快車修復，保留復古風味，並加入設計美學與創意，2021年10月23日啟航；臺鐵白色簡潔的靜謐美學列車自強號EMU3000，2021年12月29日正式上線，都一推出即創造風潮，陳文川表示，「鳴日號」是臺鐵美學復興第一彈，五星級服務與餐食誘人，每次遊程都獨家企劃，許多參加過的客人仍一來再來；很多人搭火車是在回憶，「藍皮解憂號」原汁原味呈現，加上南迴最美的海岸線風景，佳評如潮；台鐵EMU3000城際列車，由日籍設計師野末壯與日立團隊共同設計，獲得日本Good Design Best 100大獎，未演先轟動。

臺鐵的臺鐵局為了EMU3000騰雲座艙特別招募服務員，並送到華航受訓，提供宛如航空級服務；圖片／臺鐵局提供

臺鐵自強號EMU3000第6節車廂為商務艙騰雲座艙，推出後市場反應熱烈，幾乎都呈客滿狀態，為了提供旅客高質感服務，臺鐵局特別招募服務員20人，並送到華航受訓，提供宛如航空級服務，同時騰雲座艙供應限定版台鐵便當，並把哈根達斯冰淇淋、微熱山丘、星巴克等知名品牌搬上火車，創造話題。由於突破臺鐵過去的風格，遊客上車後感到新奇，許多人猛拍照，讓陳文川感到既驕傲又開心。

「兩鐵旅遊列車」5月發表「海風號」、「山嵐號」明年上半年推出

展望未來，臺鐵局還將推出哪些新的觀光列車？陳文川表示，今年5月臺鐵局將發表「兩鐵旅遊列車」，屬於附掛型，在區間車會有一節車廂指定，旅客可把自行車帶上去，車廂一半為座位、一半為自行車架，旅客可以看得到自己的車，到站就牽車下車，以EMU 500型為例，可放30架自行車、搭乘30人，也提供各團體包車，加掛需求的節數車廂，交通部在全省規劃有16條自行車路線，得標的雄獅旅遊也會規畫鐵道結合自行車的旅遊行程，便於民眾參與。

另外，陳文川也指出，目前觀光列車都是長距離行駛，臺鐵局明年上半年預計推出「海風號」、「山嵐號」，屬於短距離旅程，設定在兩小時以內，旅客除了沿途欣賞風景，還可一邊喝下午茶，走西部的「海風號」除了捕捉海線五寶的古蹟歷史建築車站，還可追逐海景、夕陽，「山嵐號」行駛花東縱谷，行經池上、富里等穀倉，可欣賞稻田的四季變化美景。

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/202314