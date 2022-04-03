有望搭遊艇環島！亞果遊艇台中城市會所開幕 計畫佈局全台遊艇事業

亞果遊艇集團自台南安平、高雄愛河灣據點之後，今(3/31)日於台中七期重劃區文心森林公園旁開設「台中城市會所-中歆亞果」，正式進軍台中市場，同時與集團旗下首個經銷商中歆企業合作，下一步將前進台北，除了城市會所之外，也計畫在台北、台中取得遊艇碼頭的經營，澎湖青灣山城VILLA、台南安平遊艇城也如火如荼建設中，逐步串聯全台灣的遊艇事業。

亞果遊艇集團「台中城市會所-中歆亞果」開幕，宣告正式進軍台中市場，也與首個經銷商中歆企業合作，（左起）台中銀行賈德威總經理、亞果遊艇張慶祥總經理、麗明營造吳春山董事長、財團法人商業發展研究院許添財董事長、亞果遊艇集團侯佑霖董事長、中歆亞果陳福臺總經理、龍寶建設張麗莉董事長、台灣EMBA校友會聯盟王逸華副理事長、台中市不動產開發公會新世代委員會林祐任董事長出席剪綵；圖片／欣傳媒

亞果遊艇集團侯佑霖董事長(左)、中歆亞果陳福臺總經理；圖片／欣傳媒

向大台中地區朋友招手

「台中城市會所-中歆亞果」開幕，台中的房產、商界等貴賓雲集，中歆亞果總經理暨中歆企業負責人陳福臺表示，去年他到台南安平，感動於遊艇的休憩生活品質，生活可以擁有不一樣的方式，在陸地上有個家，在海上也有個家，現在投入成為經銷商，希望邀請更多朋友，來享受和海豚、飛魚作伴的海洋休閒活動，台中繼城市會所開幕之後，也爭取台中港的遊艇碼頭標案，預計下半年完成 。

亞果遊艇集團的台南安平亞果遊艇城模型；圖片／欣傳媒

亞果以建置遊艇碼頭為優先期待未來可以搭遊艇環島

亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，已於觀光產業類別登錄興櫃的亞果遊艇，持續推動股票上市，去年營收3.51億，成長31.4%，今年2月合併營收1.01億，大幅倍長，創歷史新高，但仍以建置遊艇碼頭為優先，期待政府可以重視海洋經濟，讓擁有海洋優勢的台灣，可以發展得天獨厚的海洋休憩事業，亞果期待未來可以透過搭遊艇環島，目前亞果遊艇會有850名會員，隨著「台中城市會所-中歆亞果」開幕，今年可望破千位會員。

高雄遊艇碼頭今年完成87個泊位澎湖先推出TRAVEL BOX露營車20台

關於亞果遊艇碼頭及休閒VILLA的建設進度，亞果遊艇張慶祥總經理說明，高雄愛河灣遊艇碼頭87個泊位，預計9月完成，屆時將舉辦遊艇嘉年華；台南安平40間VILLA、77間會員度假中心預計今年完成硬體設施，明年第一季開始提供住宿，五星級遊艇度假村「悅椿(ANGSANA)」，預計今年底動工，歷時4年完成；澎湖青灣等環評通過後，預計建蓋40間VILLA，2年後完工，今年先推出TRAVEL BOX露營車20台；面臨東北季風問題的北台灣，像台北、台中會興建城市會所，提供會員服務，未來也計畫在桃園、新竹推出城市會所，而東部的花蓮、台東也希望可以設置停泊點。

「台中城市會所-中歆亞果」以打造家的味道為宗旨，提供會員私密專享服務；圖片／欣傳媒

「台中城市會所-中歆亞果」打造義式生活美學提供會員私廚、咖啡師等專屬服務

「台中城市會所-中歆亞果」三層樓佔地百坪，中歆企業為經營高端品牌家具、廚具起家，致⼒引進義⼤利居家廚具與⽪⾰家具，所在地同時是中歆辦公室，陳福臺指出，家的溫度是中歆最想做的事，因此「台中城市會所-中歆亞果」打造為頂級俱樂部，具私密性，並編制私廚、咖啡師、甜點師、品酒師，為會員量身訂製餐飲。

「台中城市會所-中歆亞果」設置咖啡師、私廚等以饗會員朋友；圖片／欣傳媒

亞果取得義大利船艇品牌Sessa台灣總代理海洋休憩產業完整佈局

亞果同步宣布正式取得義大利船艇品牌Sessa台灣獨家總代理，預告今年度將有更多品牌陸加入，並與中歆企業攜手共同透過義大利美學型塑獨特的海洋城市生活體驗。而今年度除了持續擴張服務據點，更在跨足船艇代理後，串聯海上服務、代管維修、度假旅遊，對海洋休憩產業完整佈局。

「台中城市會所-中歆亞果」位於台中七期重劃區；圖片／欣傳媒

亞果提供會員休閒與商務平台帶領走入新的海洋生活

亞果遊艇會提供會員休閒與商務平台，各項聯誼與多元化活動協助會員拓展人脈，並透過客製化精緻旅遊行程規劃，帶領走入新的海洋生活，會所則提供會員參加講座及VIP交流等各項活動。一些國外遊艇會入會門檻高，需經過推薦，甚至已不對外招收新會員，亞果遊艇會採限量、限額發卡，入會費逐年調漲，去年費用最低的海洋卡42萬，今年為45萬起跳，最高級別的頂峰卡入會費1,000萬，年費另計，享有終身服務，包含專屬高端精緻遊艇旅遊、船隊泊位租賃、旅館使用權購買權利、VILLA住宿、合作品牌獨享優惠、VIP交流活動等。

中歆亞果會所地址：台中市南屯區惠文路363號電話：04-2382-2242

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