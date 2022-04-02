「喜來登 X 鐘樓怪人」音樂劇＋1泊1食！爽吃十二廚Buffet，還有電影三溫暖無限用

看準史上最賣座的音樂劇「鐘樓怪人」於4月8日至17日來台在台北流行音樂中心演出，台北喜來登特地跟主辦單位合作推出「鐘樓怪人・1泊1食」優惠專案，不只有音樂劇門票兩張(價值4,800元以上)，還能入住五星喜來登飯店與爽吃十二廚豐盛自助早餐，晚鳥門票與方案售罄倒數中，快把握機會衝一波啦！

圖／台北喜來登官網

「喜來登大飯店」是知名五星級飯店，以超高品質的服務與頂級的飯店服務為名，過去不乏各界政商名流人士入住，而因疫情政策逐漸與病毒共存，飯店也開始推出許多住宿與旗下餐飲服務吸引顧客消費。而「鐘樓怪人」音樂劇則以15世紀末巴黎聖母院為背景，描述吉普賽女郎艾斯梅拉達，與「副主教─弗侯洛」、「侍衛隊長─菲比斯」、「遊唱詩人─葛林果利」與「鐘樓怪人─科西莫多」間的愛恨情仇，並用音樂戲劇張力表現強烈的視覺與聽覺饗宴。

圖／台北喜來登官網

這回台北喜來登大飯店與「鐘樓怪人」音樂劇台灣主辦合作，同步推出「鐘樓怪人・一泊一食」住宿專案，只要即日起至4月13日預定並於4月1日至4月14日入住，就可以享有平日每晚4,999元、假日每晚5,899元(已含15.5%稅金與服務費)的舒適客房，還有該優惠專案還包含每房提供「鐘樓怪人」音樂劇門票2張、翌日十二廚自助早餐2客，不僅如此，房內付費電影免費無限暢看，也可使用17F會館三溫暖與健身房喔。

圖／台北喜來登官網

值得一提的是，目前專案數量有限，4月9日與4月10日已額滿，建議及早預訂，須於入住日前二日預訂，最後，若有0至6歲孩童不佔床可免費入住喔。更多好康優惠請上官網查詢。

官網：https://www.sheratongrandtaipei.com/

台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳菜色豐盛，用餐環境優雅舒適。圖／台北喜來登大飯店提供

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