選健康香菜餐，還是勁爆飛機頭？ 3家航空大玩「愚人節創意」 網友讚用心

4/1愚人節度過一半了，是否還心慌慌一不小心可能被捉弄上當呢？ 今年未見太誇張的愚人節玩笑，不過還是發現了航空界的熱情與用心，國內3家航空為大家帶來「超健康的機上餐」，和「帥氣爆表的飛機頭」，應是希望在疫情嚴峻心情緊繃時，依舊能博君一笑！

台灣虎航 懷舊料理三色豆芋頭咖哩

台灣虎航粉絲頁宣布將推出最道地的台灣懷舊特色料理機上餐「台式三色豆芋頭咖哩」，餐點皆含帶正宗彰化北斗香菜汁一杯，粉絲團開頭引言「你可以在機上吃到炒米粉、鹹酥雞⋯⋯現在，你還能吃到台式便當味！」，精彩提到「道地芋頭與新鮮蔬菜 (玉米粒/青豆仁/紅蘿蔔)，經急速冷凍處理鎖住養份，保留原始天然風味。套餐皆附低人氣正宗彰化北斗好健康香菜汁，給你滿滿的營養、活力，開啟美好旅程」，最後帶到預購開放中，請網友留言你最討厭的食物，眼尖的朋友注意到其中一個標籤是「愚人節快樂」，這才鬆了一口氣。

圖／取自台灣虎航粉絲團

長榮航空 思香遊子香菜機上套餐

長榮航空粉絲頁隆重推出「近香情確 思香遊子機上香菜套餐」，標榜綠色健康生活，精選食材嚴格把關，包含了前菜「香菜海蜇泡菜絲沙拉」、主餐「香菜白醬培根義大利麵」、飲品「養生香菜純飲」，套餐一片綠油油與長榮綠色標記相呼應，最後提到「最後機上選餐絕對選不到、想點餐的先看看今天是幾號」等字眼，即能確認是愚人節創作超健康香菜餐。

圖／取自EVA Airways Corp. 長榮航空粉絲團

中華航空 專屬打造頂上飛機理髮專門店

中華航空粉絲頁推出一項耗時一年籌備的秘密「華航理髮專門店」期間限定開幕，由於華航致力於提供更好飛行體驗與服務，為了不只有飛行體驗，準備用頂級的技術，幫旅客打造專屬的「頂上飛機」，推出共計有五款勁爆的髮型設計A321 neo、A350-900、777-300ER、A330-300、737-800，文章最後帶到「萬事俱備只缺髮型師、差點忘記還沒有找到店面，以及可能變成到府服務」等標籤，網友會心一笑也留言表示「太可愛了」、「這才叫飛機頭！」、「在哪呀我想去剪」、「這愚人節玩最用心」！

圖／取自China Airlines 中華航空粉絲團

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