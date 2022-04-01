快訊

太魯閣倖存列車長：台鐵安全問題從進公司第一天就知道

評／奧斯卡一巴掌：西方講法東方講情？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三色豆+芋頭+香菜汁！ 台灣虎航「史上最雷機上餐」登場 網驚：好加在是4月1日

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／取自台灣虎航粉絲團、報系資料照
圖／取自台灣虎航粉絲團、報系資料照

全球疫情雖然緊張，但未曾磨滅掉航空業者的熱情！台灣虎航持續致力於把台灣美食推廣至世界各地，最新宣布將推出最道地的台灣懷舊特色料理機上餐「台式三色豆芋頭咖哩」，餐點皆含帶正宗彰化北斗香菜汁一杯，可說是在地台灣味精華組合都在這一餐。愛出國的粉絲大吃一驚表示：幸好是四月一號愚人節！

台灣虎航宣布推出新菜單「三色豆芋頭咖哩」，粉絲團寫道：「你可以在機上吃到炒米粉、鹹酥雞⋯⋯現在，你還能吃到台式便當味！道地芋頭與新鮮蔬菜 (玉米粒/青豆仁/紅蘿蔔)，經急速冷凍處理鎖住養份，保留原始天然風味。」，打上預購限定，更精彩提到「套餐皆附低人氣正宗彰化北斗好健康香菜汁，富含維生素C、鈣、鐵、磷、鎂⋯⋯等，給你滿滿的營養、活力，先苦後樂，開啟美好旅程吧！」，最後帶到預購開放中，請網友留言你最討厭的食物，眼尖的朋友注意到其中一個標籤是「愚人節快樂」，這才鬆了一口氣。

面對台灣虎航推出誠意滿滿的台灣懷舊特色機上餐，網民們前一秒還期待有出國的新消息，接下來只能苦笑回應：「超級雷菜」、「如果現在可以正常出國，給我吃這個我也願意啊」、「還以為真的出了這餐，想想今天是四月一號，好家在」、「敢賣我就敢吃，但可以先讓我上飛機嗎？」。網友接著於台灣虎航粉絲專頁標記以討厭香菜出名的網路名人視網膜，紛紛期待是否有更進一步的愚人節發展。

「冷凍三色豆」含有優質澱粉、纖維質且耐保存，是值得選擇的防疫食材。（本報資料照片）
「冷凍三色豆」含有優質澱粉、纖維質且耐保存，是值得選擇的防疫食材。（本報資料照片）
圖／取自台灣虎航粉絲團
圖／取自台灣虎航粉絲團

延伸閱讀：

4月清明連假「咖啡&手搖飲」10+優惠！丹堤買1送1、星巴克第2杯半價、奎克咖啡中3碼免費喝

免費布丁 Buffet、哈根達斯無限吃！ 兒童節連假「飯店餐廳」超值優惠 孩子放風爸媽吃得輕鬆

台灣虎航 咖哩 便當 香菜 懷舊

相關新聞

「2022大甲媽祖繞境」日期及行程看這裡，還有大甲美食懶人包必收藏！

udn走跳美食／糖糖 一年一度大甲媽祖繞境即將登場，今年2022年大甲媽祖繞境日期預定於國曆四月八日（農曆三月初八日）起駕，糖糖幫大家整理了大甲美食懶人包，準備參加大甲媽祖遶境的朋友們趕緊筆記起

三色豆+芋頭+香菜汁！ 台灣虎航「史上最雷機上餐」登場 網驚：好加在是4月1日

台灣虎航持續致力於把台灣美食推廣至世界各地，最新宣布將推出最道地的台灣懷舊特色料理機上餐「台式三色豆芋頭咖哩」，餐點皆含帶正宗彰化北斗香菜汁一杯，可說是在地台灣味精華組合都在這一餐。愛出國的粉絲大吃一驚表示：幸好是四月一號愚人節！

疫情衝擊！中壢20年「桃企大飯店」結束營業

又有飯店熄燈！位於桃園市中壢區的「桃企大飯店」，3月31日宣佈，因受大環境景氣，加上疫情影響受創，因此於4月1日正式停業...

4月1日起免隔離入新加坡！新航、酷航全面開放訂位

新加坡政府宣布，2022年4月1日起將簡化旅客入境流程，已完整接種疫苗的旅客搭乘新加坡航空（新航）和酷航航班前往新加坡，...

玩沙、滑草、餵動物！ 台灣「南部親子農場」溜小孩一日遊程必看這篇

台灣南部郊區有許多佔地寬敞、消費平價、規劃豐富有趣設施的親子農場，讓大孩子自由跑跳，幼兒童也能學習觀察與探索未知的樂趣；各座親子農場主打特色不一，有的廣設遊憩教具，有的強調友善生態與動植物互動，不過相同的都是親子農場園區均保留南台灣綠意與陽光的自然風貌，逢假期時，總讓許多爸媽帶著孩子驅車慕名前來，享受愉悅的休閒時光。

小人國限時「18歲以下只要199元」！加碼送100元購物金，留言再抽「無限暢玩」

繼先前劍湖山世界推身分證中3碼99元爽玩樂園後，小人國也推出超狂優惠啦，憑身分證只要未滿18歲，即可199元爽玩樂園，還可獲得免費100元購物金折抵餐飲商店喔，大朋友小朋友快揪團玩起來！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。