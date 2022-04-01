三色豆+芋頭+香菜汁！ 台灣虎航「史上最雷機上餐」登場 網驚：好加在是4月1日

全球疫情雖然緊張，但未曾磨滅掉航空業者的熱情！台灣虎航持續致力於把台灣美食推廣至世界各地，最新宣布將推出最道地的台灣懷舊特色料理機上餐「台式三色豆芋頭咖哩」，餐點皆含帶正宗彰化北斗香菜汁一杯，可說是在地台灣味精華組合都在這一餐。愛出國的粉絲大吃一驚表示：幸好是四月一號愚人節！

台灣虎航宣布推出新菜單「三色豆芋頭咖哩」，粉絲團寫道：「你可以在機上吃到炒米粉、鹹酥雞⋯⋯現在，你還能吃到台式便當味！道地芋頭與新鮮蔬菜 (玉米粒/青豆仁/紅蘿蔔)，經急速冷凍處理鎖住養份，保留原始天然風味。」，打上預購限定，更精彩提到「套餐皆附低人氣正宗彰化北斗好健康香菜汁，富含維生素C、鈣、鐵、磷、鎂⋯⋯等，給你滿滿的營養、活力，先苦後樂，開啟美好旅程吧！」，最後帶到預購開放中，請網友留言你最討厭的食物，眼尖的朋友注意到其中一個標籤是「愚人節快樂」，這才鬆了一口氣。

面對台灣虎航推出誠意滿滿的台灣懷舊特色機上餐，網民們前一秒還期待有出國的新消息，接下來只能苦笑回應：「超級雷菜」、「如果現在可以正常出國，給我吃這個我也願意啊」、「還以為真的出了這餐，想想今天是四月一號，好家在」、「敢賣我就敢吃，但可以先讓我上飛機嗎？」。網友接著於台灣虎航粉絲專頁標記以討厭香菜出名的網路名人視網膜，紛紛期待是否有更進一步的愚人節發展。

「冷凍三色豆」含有優質澱粉、纖維質且耐保存，是值得選擇的防疫食材。（本報資料照片） 圖／取自台灣虎航粉絲團

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